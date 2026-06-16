Dok su svjetski čelnici pričali o uzavrelim temama, internet je pričao o ovome: Sve je snimljeno

DIPLOMACIJA NA DODIR /

Puno poljubaca i osmijeha čelnika vodećih ekonomija svijeta, dok su gotovo sat vremena čekali američkog predsjednika.

Dok su svjetski čelnici raspravljali o najvažnijim globalnim temama, jedan detalj s dolaska na samit G7 ukrao je svu pozornost. Donald Trump je pozdravio francuski predsjednički par, no kamere su zabilježile trenutak koji je odmah postao viralan.

Američki predsjednik ruku Brigitte Macron nije puštao čak 13 sekundi. Naravno, izazvalo je to lavinu komentara na društvenim mrežama, a dodatnu pozornost privukle su i Trumpove ranije izjave o odnosu francuskog predsjedničkog para. Tako je jedno rukovanje, barem nakratko, zasjenilo i sam samit. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu