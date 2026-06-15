Europljani se opet sreću s Trumpom: Dominirat će dvije teme, a kakav je zapravo odnos snaga?

Sastanak na vrhu skupine G7 središnja je predstava na globalnoj sceni. Ove godine održava se od 15. do 17. lipnja. u francuskom Evianu, na obali Ženevskog jezera

. Francuzi trenutno predsjedaju tom uglednom grupom "sedam vodećih industrijskih zemalja svijeta“. To također znači da će se Europljani ponovo susresti s Donaldom Trumpom , vrlo nepredvidivim američkim predsjednikom. Članice G7 su SAD, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Japan, Kanada i Italija, piše Deutsche Welle (DW).

To su moćne industrijske zemlje, zbog čega samit G7 uvijek podrazumijeva i maksimalne mjere sigurnosti. Zato su ove godine u Evianu zabranjena prosvjedna okupljanja. Naime, na samitu tadašnjeg G8 2003. godine, koji je također održan u Evianu, održani su nasilni prosvjedi, na kojima je nanesena materijalna šteta od više desetaka milijuna eura.

No zato se oko 20.000 prosvjednika dan prije samita (14.6.) okupilo u susjednoj Ženevi. Oni su uglavnom prosvjedovali protiv kapitalizma i za Palestince. Satima je sve bilo mirno, da bi nakon nekog vremena stotine demonstranata maskiranih u crno počeli uništavati trgovine, paliti automobile i kontejnere za otpad i gađati kamenjem stakla na ulazima u zgrade UN-a. Policija je nakon toga upotrijebila suzavac i naredila raspuštanje prosvjeda.

Format G7 je krug liberalnih demokracija

Uoči ovogodišnjeg sastanka na vrhu ponovo je aktualizirano pitanje odražava li taj format – pokušaj navodno najmoćnijih svjetskih lidera da na miru i neobavezno razgovaraju o gospodarskim pitanjima – zaista trenutni odnos snaga? Primjerice, u njega nije uključena nova supersila - Kina.

Diana Panke, profesorica političkih znanosti na Slobodnom sveučilištu u Berlinu, kaže za DW kako ona i dalje smatra da je taj format prikladan: "Format G7 uspostavljen je kao neformalni sastanak tada ključnih industrijskih zemalja koje su dijelile liberalno-demokratsku orijentaciju – a Kina ne spada u tu kategoriju". Ona podsjeća da je Rusija primljena u tu skupinu nakon završetka Hladnog rata jer se, barem na početku, obvezala na te vrijednosti. No Moskvu od 2014. više ne pozivaju na sastanke, pa je G8 ponovo postao G7.

Panke ukazuje da je vrijednost G7 i u temeljnim pripremama za sastanak – od strane ministara financija i gospodarstva u vezi s trgovinskim pitanjima ili od strane ministara za razvoj. Ministri financija članica G7, na primjer, intenzivno su se bavili ratom u Ukrajini: "Ključni aspekt bio je međusobno potvrđivanje njihovog stava o odbacivanju brutalne agresije Rusije na Ukrajinu".

Ima li nade za mirovne pregovore o Ukrajini?

Sudbina Ukrajine bit će glavna tema i u Evianu. Izvori iz njemačke vlade ukazuju na to da se vojna situacija u sukobu s Rusijom posljednjih mjeseci promijenila. Nakon određenih vojnih uspjeha, Ukrajina se može nadati skorom otvaranju vrata za mirovne pregovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Europljani svakako žele biti dio tog procesa. Francuski dužnosnici su najavili da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovati sastanku G7 u utorak ujutro 16. lipnja, iako je ostalo nejasno hoće li doći osobno ili će sudjelovati putem video-linka.

Domaćin samita, francuski predsjednik Emmanuel Macron, prošli tjedan je komentirao: "Ovo je vrlo važno za nas, jer moramo ponovo postići konsenzus unutar G7 u vezi s podrškom Ukrajini". Drugim riječima, sukob u Ukrajini mora ponovo privući pažnju Donalda Trumpa. U međuvremenu je i njemački kancelar Friedrich Merz u Bundestagu prošli tjedan izjavio: "Održivi mir može se postići samo pregovorima u kojima sudjeluju Ukrajina, Rusija, SAD i Europa – nema drugog načina".

Samit pomaknut zbog Trumpovog rođendana

Druga ključna tema u Evianu bit će rat SAD-a i Izraela protiv Irana.

Kako je objavljeno ovoga ponedjeljka (15.6.), SAD i Iran su, uz posredovanje Pakistana, postigli okvirni mirovni sporazum koji bi trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Detalji nisu poznati, ali je Trump objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social da će u petak biti otvoren Hormuški tjesnac, bez naplate prolaza.

Riječ je o okvirnom sporazumu, nakon kojeg se tek treba postići dogovor o pojedinim pitanjima, pa će tema za razgovor sigurno biti.

S obzirom na globalnu situaciju, francuski organizatori već mogu smatrati uspjehom to što je Trump čvrsto potvrdio svoj dolazak. Sastanak na Ženevskom jezeru je čak i pomaknut jer je Trump u nedjelju u SAD-u slavio svoj 80. rođendan.

Američka strana naznačila je da želi razgovarati i o gospodarskom potencijalu umjetne inteligencije. Zato su Francuzi, između ostalih, pozvali i Sama Altmana, šefa softverske tvrtke OpenAI, da se pridruži sastanku na Ženevskom jezeru.

Kao što je to bio slučaj na prošlogodišnjem samitu G7 u Kanadi, ni na ovom nije planirano potpisivanje zajedničke završne izjave. Umjesto toga je cilj postizanje dogovora o određenim temama. Svi se nadaju da ovom prilikom neće biti nikakvih prijepora s Donaldom Trumpom. Američki predsjednik je 2025. prijevremeno napustio sastanak G7 u Kanadi, zaključuje DW.