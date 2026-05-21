FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVAKA ČAST /

Vojnik Danijel spasio život mladom nogometašu: Anušić mu uručio medalju

Vojnik Danijel spasio život mladom nogometašu: Anušić mu uručio medalju
×
Foto: MORH/ J. Šeri

Anušić je zahvalio Bluhi na spašavanju života mladog nogometaša, istaknuvši kako su znanja iz prve pomoći važan dio vojne obuke

21.5.2026.
13:09
Hina
MORH/ J. Šeri
VOYO logo
VOYO logo

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić uručio je u četvrtak medalju razvodniku Danijelu Bluhi, pripadniku Logističke satnije 1. oklopno-mehanizirane bojne "Sokolovi", koji je nedavno pružio pomoć nogometašu nakon što se srušio tijekom utakmice u Zdencima.

Bluha je bio izvan službe i na utakmici sudjelovao kao organizator kada je pružio prvu pomoć mladiću i započeo reanimaciju do dolaska hitne pomoći, priopćilo je Ministarstvo obrane

Vojnik Danijel spasio život mladom nogometašu: Anušić mu uručio medalju
Foto: MORH/ J. Šeri

Dodijeljena mu je medalja za pomoć institucijama civilne vlasti, koja se uručuje pripadnicima Hrvatske vojske za primjenu znanja i vještina stečenih u službi u situacijama kada su ugroženi životi civila.

Bluha: 'Nije mi prvi put da spašavam ljudski život' 

Anušić je zahvalio Bluhi na spašavanju života mladog nogometaša, istaknuvši kako su znanja iz prve pomoći važan dio vojne obuke. "Zahvaljujući tom znanju i tim vještinama mogao si pomoći mladom nogometašu i spasiti mu život“, poručio je ministar.

Dodao je kako su pripadnici Hrvatske vojske često među prvima koji priskoče u pomoć u prometnim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama.

Vojnik Danijel spasio život mladom nogometašu: Anušić mu uručio medalju
Foto: MORH/ J. Šeri

"I ročnici koji pohađaju temeljno vojno osposobljavanje naučit će sve te vještine koje će im biti korisne u civilnom životu. Osim toga, u vojsci se nauči i kako ostati pribran i smiren kako bi bio u stanju pomoći unesrećenima“, rekao je ministar obrane.

Bluha je rekao kako mu ovo nije prvi put da spašava ljudski život te da je i ranije u privatnom okruženju primjenjivao znanja stečena u vojsci.

MorhVojnikNogometašIvan Anušić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike