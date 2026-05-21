Vojnik Danijel spasio život mladom nogometašu: Anušić mu uručio medalju

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić uručio je u četvrtak medalju razvodniku Danijelu Bluhi, pripadniku Logističke satnije 1. oklopno-mehanizirane bojne "Sokolovi", koji je nedavno pružio pomoć nogometašu nakon što se srušio tijekom utakmice u Zdencima.

Bluha je bio izvan službe i na utakmici sudjelovao kao organizator kada je pružio prvu pomoć mladiću i započeo reanimaciju do dolaska hitne pomoći, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Dodijeljena mu je medalja za pomoć institucijama civilne vlasti, koja se uručuje pripadnicima Hrvatske vojske za primjenu znanja i vještina stečenih u službi u situacijama kada su ugroženi životi civila.

Bluha: 'Nije mi prvi put da spašavam ljudski život'

Anušić je zahvalio Bluhi na spašavanju života mladog nogometaša, istaknuvši kako su znanja iz prve pomoći važan dio vojne obuke. "Zahvaljujući tom znanju i tim vještinama mogao si pomoći mladom nogometašu i spasiti mu život“, poručio je ministar.

Dodao je kako su pripadnici Hrvatske vojske često među prvima koji priskoče u pomoć u prometnim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama.

"I ročnici koji pohađaju temeljno vojno osposobljavanje naučit će sve te vještine koje će im biti korisne u civilnom životu. Osim toga, u vojsci se nauči i kako ostati pribran i smiren kako bi bio u stanju pomoći unesrećenima“, rekao je ministar obrane.

Bluha je rekao kako mu ovo nije prvi put da spašava ljudski život te da je i ranije u privatnom okruženju primjenjivao znanja stečena u vojsci.