NEVJEROJATAN PRIZOR /

Roj pčela u košarici bicikla iznenadio Zagrepčanku u centru: U pomoć stigao i pčelar

Pčele su danas dopodne odlučile pomrsiti planove Zagrepčanki koja je mislila na brzinu obaviti par stvari po gradu

21.5.2026.
13:21
Milena Dražić
Klaudija Barić
Zagrepčanka Klaudija Barić planirala je danas na brzinu, prolazeći biciklom kroz središte grada, kupiti na Dolcu par stvari. Sparkirala je bicikl na samom Trgu te se uputila prema tržnici. Obavila je sve u kratkom roku i krenula prema svojem omiljenom prijevoznom sredstvu.

Foto: Klaudija Barić

Kad je došla do bicikla, dočekao ju je roj pčela, koji se smjestio u košaricu, ukrašenu umjetnim cvijećem. Ni ona, ni prolaznici, nisu se usudili približiti biciklu. 'Pčele nisu ni najmanje ratoborne, dapače. Ljudi ih fotografiraju, u ovom kratkom roku postale su atrakcija', kaže nam Klaudija. 

Foto: Klaudija Barić

Na mjesto događaja stigao je i pčelar Ante Matijević. Na pitanje kako to da su pčele izabrale košaricu s umjetnim cvijećem, od svog voća, povrća i svježeg cvijeća na Dolcu, našalio se pa rekao kako se očito radi o najpoželjnijem biciklu s najljepšim cvijećem.

Objasnio je i zašto su pčele, gotovo pa prijateljski raspoložene. Razlog tome je, tvrdi pčelar Matijević, to što su site, pa zato nisu ratoborne. 

Kratkom i stručnom intervencijom, pčele su prebačene u pčelinjak, a vlasnici je vraćen bicikl.

Foto: Klaudija Barić

