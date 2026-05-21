Roj pčela u košarici bicikla iznenadio Zagrepčanku u centru: U pomoć stigao i pčelar

Zagrepčanka Klaudija Barić planirala je danas na brzinu, prolazeći biciklom kroz središte grada, kupiti na Dolcu par stvari. Sparkirala je bicikl na samom Trgu te se uputila prema tržnici. Obavila je sve u kratkom roku i krenula prema svojem omiljenom prijevoznom sredstvu.

Kad je došla do bicikla, dočekao ju je roj pčela, koji se smjestio u košaricu, ukrašenu umjetnim cvijećem. Ni ona, ni prolaznici, nisu se usudili približiti biciklu. 'Pčele nisu ni najmanje ratoborne, dapače. Ljudi ih fotografiraju, u ovom kratkom roku postale su atrakcija', kaže nam Klaudija.

Na mjesto događaja stigao je i pčelar Ante Matijević. Na pitanje kako to da su pčele izabrale košaricu s umjetnim cvijećem, od svog voća, povrća i svježeg cvijeća na Dolcu, našalio se pa rekao kako se očito radi o najpoželjnijem biciklu s najljepšim cvijećem.

Objasnio je i zašto su pčele, gotovo pa prijateljski raspoložene. Razlog tome je, tvrdi pčelar Matijević, to što su site, pa zato nisu ratoborne.

Kratkom i stručnom intervencijom, pčele su prebačene u pčelinjak, a vlasnici je vraćen bicikl.

