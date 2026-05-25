Kći Tysona Furyja uživa u braku: 16-godišnja Venezuela podijelila prizore s medenog mjeseca

Tyson Fury ovih je dana u središtu pažnje zbog svoje 16-godišnje kćeri Venezuele Fury, koja je nakon raskošnog vjenčanja otputovala na medeni mjesec u španjolsku Marbellu zajedno sa svojim 18-godišnjim suprugom i boksačem Noahom Priceom.

Mladi bračni par fotografiran je kako zaljubljeno šeta uz obalu držeći se za ruke, a u jednom trenutku razmijenili su i romantičan poljubac. Venezuela je za vruće španjolske temperature odabrala ljetni outfit sastavljen od kratkih hlačica s uzorkom i topa bez naramenica, dok je Noah nosio ležernu bijelu majicu i šarene kratke hlače. Oboje su modnu kombinaciju upotpunili sunčanim naočalama i sandalama, a fotografijom s medenog mjeseca pohvalili su se i na društvenim mrežama.

Foto: Instagram Screenshot

Raskošno vjenčanje privuklo veliku pažnju

Venezuela i Noah vjenčali su se 16. svibnja na privatnoj ceremoniji u kapeli Royal Chapel of St. John na Otoku Man. Do oltara ju je dopratio slavni otac Tyson Fury, a ceremoniji je prisustvovala i njezina majka Paris Fury. Mladenka je imala čak 18 djeveruša, među kojima su bile i članice poznate obitelji Fury.

Par se zaručio još prošle godine tijekom proslave Venezuelinog 16. rođendana, a Tyson je nakon vjenčanja priznao kako ga je trenutak kada je prvi put vidio kćer u vjenčanici posebno emotivno pogodio.

"Shvatio sam da se moja djevojčica zaista udaje. Bio je to nevjerojatan osjećaj", poručio je boksač putem društvenih mreža.

Pokazala i njihov prvi dom

Nakon vjenčanja Venezuela je pratiteljima na društvenim mrežama pokazala i prvi dom koji će dijeliti sa suprugom. Riječ je o modernom statičnom chalet objektu, a mlada Fury ponosno je napisala kako je presretna zbog njihovog zajedničkog početka.

Iako je njihovo vjenčanje zbog mladih godina izazvalo brojne reakcije javnosti, obitelj Fury jasno je dala do znanja da podržava njihov izbor i novu životnu avanturu.