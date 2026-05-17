Udala se 16-godišnja kći Tysona Furyja pa sve šokirala odabirom mnogima omraženih kroksica

Da je udobnost na prvom mjestu, dobro zna i 16-godišnja Venezuela Fury koja je ovog vikenda izgovorila sudbonosno "da" svom 19-godišnjem partneru Noahu Priceu.

16-godišnja mladenka figuru je istaknula u raskošnoj čipkastoj vjenčanici sirena kroja s dugim velom, no odabir cipela ipak je "ukrao" pažnju. Naime, dok mladenke najčešće biraju kakve skupocjene sandale ili salonke u bijelim tonovima, ova se hrabra mladenka odlučila za bijele kroksice te tim si potezom osigurala udobnost na najvažnijem danu svog života.

Inače, kći boksačke legende Tysona Furyja za lokaciju održavanja svog glamuroznog vjenčanja odabrala je Otok Man, otok koji se nalazi u središtu Britanskih otoka.

Pred fotografima su mladenci spremno razmijenili poljupce pozirajući za atraktivne fotografije, a prema fotografijama je jasno kako se mladenka pobrinula da na vjenčanju ima i "nešto plavo" pa je posjed kapele svetog Ivana ukrasila plavim i bijelim cvijećem.

Na svom Instagramu mladenka Venezuela posebno se obratila i svom ocu Tysonu Furyju nazvavši ga svojim najboljim prijateljem i zahvalivši mu što joj je bio velika podrška kroz život.