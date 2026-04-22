Ovakvog ga trebamo na SP-u! Petar Sučić: 'Dajem sve od sebe, a želim biti još bolji'

Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Sučić, koji je u utorak dva puta asistirao, a potom i zabio pobjednički gol za Inter u slavlju 3-2 nad Comom u polufinalu talijanskog Kupa, rekao je da uvijek daje sve od sebe.

Inter je gubio sa 0-2 pred svojim navijačima, a 22-godišnji vezni igrač ušao je na teren u 60. minuti.

"Ne volim govoriti o sebi. Nastojim naprosto biti sve bolji iz dana u dan i dati sve od sebe za ovaj čudesni klub, čudesnu momčad i navijače. I to je to," rekao je za klupsku televiziju milanskog Intera.

Sučić je u 69. minuti dodao loptu Hakanu Calhanogluu koji je smanjio na 1-2. Istom igraču je nabacio loptu na glavu u 86. minuti za 2-2. Time je rezultat bio poravnat jer je prva utakmica u Comu završila 0-0. No, u 89. minuti je Sučić zabio gol nakon što je ovaj put 32-godišnji veznjak Calhanoglu njemu dodao loptu.

"Imam boljih i lošijih dana, to je tako, ali uvijek dajem sve od sebe," napomenuo je Sučić kojem je to bio 44. nastup za Inter ove sezone. Ima ukupno četiri asistencije i tri pogotka.

"Zaslužili smo pobjedu jer smo gubili 0-2 pa preokrenuli na 3-2. A to je velika stvar, nije lako to napraviti," objasnio je.

Inter, nakon što je neočekivano ispao u Ligi prvaka od norveškog Bodo/Glimta, nastoji osvojiti oba trofeja u Italiji.

"Zadnji je dio sezone pa se doista borimo u svakoj utakmici, svaku minutu, za naš krajnji cilj, a to je osvajanje talijanskog prvenstva i Kupa. Možemo stoga biti sretni," kazao je hrvatski veznjak.

Vodeći Inter u prvenstvu ima dvanaest bodova ispred gradskog rivala Milana, koji se nalazi na drugom mjestu. Inter će u finalu Kupa igrati s boljim iz ogleda Atalante i Lazija koji večeras igraju u Bergamu. Prvi susret je završio 2-2 u Rimu.

"U finalu nam neće biti lako, toga smo svjesni. No, kada uđaš u finale želiš pobijediti," zaključio je Sučić.

Inter je u prosincu osvojio talijanski Superkup pobjedom od 4-3 nad Milanom.

