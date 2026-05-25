FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIJEPA EDEN /

Zvijezda serije 'Santa Barbara' je ozbiljno bolesna: 'Naporno radi na tome da ozdravi'

Zvijezda serije 'Santa Barbara' je ozbiljno bolesna: 'Naporno radi na tome da ozdravi'
×
Foto: Foto: Profimedia

Marcy Walker, mnogima poznatija i kao Eden iz serije 'Santa Barbara', ima ozbiljne zdravstvene probleme, a u pomoć joj priskače njezin ljubljeni Cruz

25.5.2026.
15:30
Hot.hr
Foto: Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Ne govoreći o kakvom točno zdravstvenom problemu se radi, glumac A Martinez (77) otkrio je da se njegova kolegica iz serije "Santa Barbara", Marcy Walker (64), suočava s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama.

"Marcy je bolesna i naporno radi na tome da ozdravi. Nažalost, suočila se i s financijskim problemima koji često prate ljude kojima je potrebna medicinska pomoć", rekao je popularni glumac otkrivši da joj planira pomoći dvosatnim livestream događajem u kojem će govoriti o danima snimanja serije koja ih je oboje proslavila.

Zvijezda serije 'Santa Barbara' je ozbiljno bolesna: 'Naporno radi na tome da ozdravi'
Foto:

Ulaznica za virtualni događaj stoji 100 dolara, a zarada od ulaznia bit će donirana glumici kako bi se pokrili računi njezina liječenja.

Martinez i Walker u seriji su glumili Cruza Castilla i Eden Capwell Castillo, jedan od najpopularnijih televizijskih parova svih vremena, posebice tih 80-ih i 90-ih godina kada se serija emitirala.

Inače, Walker je mnogima poznata i kao Liza Colby iz američke serije "Sva moja djeca", no s tom serijom odlučila je zaključiti svoju glumačku karijeru i posvetiti se mirnijem, obiteljskom životu.

 

TvSanta BarbaraSerije
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike