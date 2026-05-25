Zvijezda serije 'Santa Barbara' je ozbiljno bolesna: 'Naporno radi na tome da ozdravi'

Ne govoreći o kakvom točno zdravstvenom problemu se radi, glumac A Martinez (77) otkrio je da se njegova kolegica iz serije "Santa Barbara", Marcy Walker (64), suočava s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama.

"Marcy je bolesna i naporno radi na tome da ozdravi. Nažalost, suočila se i s financijskim problemima koji često prate ljude kojima je potrebna medicinska pomoć", rekao je popularni glumac otkrivši da joj planira pomoći dvosatnim livestream događajem u kojem će govoriti o danima snimanja serije koja ih je oboje proslavila.

Ulaznica za virtualni događaj stoji 100 dolara, a zarada od ulaznia bit će donirana glumici kako bi se pokrili računi njezina liječenja.

Martinez i Walker u seriji su glumili Cruza Castilla i Eden Capwell Castillo, jedan od najpopularnijih televizijskih parova svih vremena, posebice tih 80-ih i 90-ih godina kada se serija emitirala.

Inače, Walker je mnogima poznata i kao Liza Colby iz američke serije "Sva moja djeca", no s tom serijom odlučila je zaključiti svoju glumačku karijeru i posvetiti se mirnijem, obiteljskom životu.