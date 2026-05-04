Javio se igrač koji je ozlijedio Modrića: 'Jako mi je žao da se to dogodilo i nadam se da ide na SP'

U utakmici 34. kola Serie A, odigranoj 26. travnja između Milana i Juventusa, sudarili su se Luka Modrić i kapetan Juventusa Manuel Locatelli.

Modrić je u tom duelu zadobio prijelom jagodične kosti, zbog čega je i operiran, a sada se javio talijanski veznjak.

"Čuli smo se nakon utakmice i poslao sam mu nekoliko poruka, javio sam mu se iz poštovanja”, rekao je Locatelli, pa nastavio:

"Jako mi je žao što se to dogodilo, pogotovo jer se radi o igraču takvog kalibra. Takve se stvari, nažalost, događaju u nogometu. Nadam se da će se što prije vratiti i igrati na Svjetskom prvenstvu. On to zaslužuje, nogomet ga treba”, rekao je talijanski veznjak za DAZN.

Zbog tog duela za Modrića je klupska sezona gotova, no gotovo je sigurno da će za Svjetsko prvenstvo biti spreman. Ako se očekivanja obistine, Modrić bi u Ameriku trebao ići sa zaštitnom maskom za lice.

