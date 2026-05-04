FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NOGOMET GA TREBA' /

Javio se igrač koji je ozlijedio Modrića: 'Jako mi je žao da se to dogodilo i nadam se da ide na SP'

Javio se igrač koji je ozlijedio Modrića: 'Jako mi je žao da se to dogodilo i nadam se da ide na SP'
×
Foto: SOPA Images/Sipa USA/Profimedia

Zbog tog duela za Modrića je klupska sezona gotova, no gotovo je sigurno da će za Svjetsko prvenstvo biti spreman

4.5.2026.
12:55
Sportski.net
SOPA Images/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U utakmici 34. kola Serie A, odigranoj 26. travnja između Milana i Juventusa, sudarili su se Luka Modrić i kapetan Juventusa Manuel Locatelli.

Modrić je u tom duelu zadobio prijelom jagodične kosti, zbog čega je i operiran, a sada se javio talijanski veznjak.

"Čuli smo se nakon utakmice i poslao sam mu nekoliko poruka, javio sam mu se iz poštovanja”, rekao je Locatelli, pa nastavio:

"Jako mi je žao što se to dogodilo, pogotovo jer se radi o igraču takvog kalibra. Takve se stvari, nažalost, događaju u nogometu. Nadam se da će se što prije vratiti i igrati na Svjetskom prvenstvu. On to zaslužuje, nogomet ga treba”, rekao je talijanski veznjak za DAZN.

Zbog tog duela za Modrića je klupska sezona gotova, no gotovo je sigurno da će za Svjetsko prvenstvo biti spreman. Ako se očekivanja obistine, Modrić bi u Ameriku trebao ići sa zaštitnom maskom za lice.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka protutnjala Maksimirom! Adu-Adjei kaznio pogrešku obrane Lokomotive

Luka ModrićManuel LocatelliSerie ASvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike