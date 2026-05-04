Legenda: 'Modrić bi morao imati što više muške djece da njegov gen ostane u HNL-u'

Zoran Vulić je apsolutni kralji! Nemamo što drugo reći nakon njegove briljantne izjave o Luki Modriću. Okrenuli smo broj legendarnog bivšeg igrača Hajduka i trenera Bijelih u pet mandata kako bi nam prokomentirao Interov 21. naslov prvaka Serie A i ostale aktualnosti vezane za talijansku nogometnu ligu. Naravno, kad razgovarate s Vulićem, često vas razgovor odvede u drugi smjer pa smo se dotaknuli i najboljih hrvatskih nogometaša po njegovom izboru i posebno Luke Modrića. Zoran Vulić je zanimljiv tip s kojim stvarno možete pričati o svemu. Jako je zahvalan sugovornik...

Otvoreno o svemu

Vulić za portal Net.hr detaljno analizira sezonu u Serie A. Osvrće se na dominantnu vožnju Intera do naslova prvaka, igrački uspon Petra Sučića koji ga podsjeća na Marcela Brozovića, te se s divljenjem dotaknuo fenomena Luke Modrića i to je napravio na sebi svojstven način. Vrlo maštovit, iskren, genijalan jednom riječju...

Vulić, poznat po svojim izravnim i stručnim analizama, dijeli i svoja razmišljanja o stanju u Napoliju, kao i o usponima i padovima Rome, kluba za koji otvoreno navija.

Interova dominacija i uspon Petra Sučića

Kako komentirate Interov pohod na naslov prvaka, je li njihova dominacija bila očekivana?

"Inter je očekivano osvojio naslov, prema svemu viđenom ove sezone u Serie A. Bila je to borba do samog kraja. Nakon dvije godine Inter je opet najbolja momčad u Italiji i mislim da se trener Intera Christian Chivu samo nadovezao na jedan kontinuitet i da su na kraju zasluženo osvojili. Inter je kvalitetno preskočio Napoli i mislim da je objektivno da je Inter momentalno najbolja momčad u talijanskom prvenstvu."

Jedno od imena koje se istaknulo u Interovom pohodu na naslov prvaka Italije je i Petar Sučić. Mnogi ga već vide kao nasljednika Marcela Brozovića. Je li vas iznenadio svojim igrama?

"Petar Sučić? Njegova sezona za mene to nije iznenađenje, dapače. Iznenađenje je za one koji ga ne poznaju. Mislim da imamo jednog vrijednog nasljednika Brozovića. Momak jednostavno iz utakmice u utakmicu raste. Za mene je jedan od važnih karika Intera, bez obzira što je tek prve godine. Znamo svi kako je talijanska liga teška liga. Njegova mentalna snaga, mislim da je sve to apsorbirao jako, jako kvalitetno i jako dobro. Fizički je Petar Sučić odličan, tehnički isto tako, da, bez obzira koja je liga, mislim da bi se taj momak uklopio u svaku ligu."

Oscilacije Napolija i Vulićeva Roma

Što reći o Napoliju koji je prošle sezone bio prvak, a ove se borio za europska natjecanja. Što se dogodilo, gdje su pogriješili?

"A što reći o Napoliju? Moramo reći da nije ovo onaj Napoli koji je bio prvak Italije jer je izgubio svoja možda dva najbolja igrača, Victora Osimhena i Khvicha Kvaratskhelia. Puno je to za jednu momčad, iako su za mene iznenađujuće dobro pratili Inter i dobro su pratili i Milan u jednom trenutku. Imali su nekakvih oscilacija. Inter je to kvalitetno preskočio i mislim da objektivno da je Inter najbolja momčad u Serie A. Meni je žao, ja sam navijač Rome, ali Roma nikako na zelenu granu."

Roma realno nije imala roster s kojom bi mogli parirati najboljima...

"Je, ali Roma odigra dobro utakmicu, a onda padne tamo gdje ne bi trebala pasti. Ima tih silnih uspona i padova. Za osvojiti talijansko prvenstvo moraš imati kontinuitet, stabilnu momčad, mentalno i fizički. Tu je Roma najviše padala. Talijanska liga je više mentalno i fizički i zato, za mene, dosta padaju u Europi. Mislim da se u Serie A moraju vratiti tehnici i ako to uspiju opet će Italija biti Italija."

Fenomen Luka Modrić

Kad smo kod Serie A i Hrvata, ne možemo ne spomenuti Luku Modrića koji u 41. godini i dalje igra na vrhunskoj razini u jednoj od fizički najzahtjevnijih liga.

"Žao mi je prvenstveno zbog Luke što Milan nije uzeo naslov. Milan je trenutno na trećem mjestu. Iako, iznenađujuće s ovom momčadi je da je Milan konkurirao za sami vrh. Da se do samog kraja borio. Za mene, Luka Modrić je u redovima Milana bio najvažnija karika. Još jedan put govorim. Najviše mi je žao zbog Luke što Milan još više nije mogao i nije bio u igri za naslov prvaka Italije. Vidjeli smo da čime se Luka povrijedio, da to nije dobro za nikog. Prvo mi je žao zbog te ozljede, a drugo zbog Luke što nije osvojio prvenstvo Italije. Ali, to što Luka radi je čudo. S 40 godina igrati talijansku ligu, to je kapa do poda. Luka Modrić je za pisati knjige, za proučavanje, za znanstvenike. Luka Modrić bi morao imati što više muške dice da taj njegov gen ostane u HNL-u i da HNL raste preko Lukinog gena. Luka je nevjerojatan i može biti primjer svima kako se ophoditi prema sportu. Najvažnije je ta njegova skromnost. Jednostavnost i skromnost. Za mene je taj ljudski faktor najvažniji faktor. Nikad nije rekao ružnu riječ protiv nikoga. Kapa do poda, nemamo mi tu što pričati. Luka Modrić je najbolji hrvatski igrač svih vremena. Daj Bože da se prevarim pa budemo imali još boljeg, ali mislim da teško. Želimo mu brz oporavak i da nas vodi na Svjetskom prvenstvu kao i do sada", govori Zoran Vulić.

Vječna debata o najvećima

Ako je Luka Modrić na prvom mjestu, tko bi po vama bio na drugom? Tko su ostali velikani hrvatskog nogometa?

"A to bih trebao dobro razmisliti. Ne mogu sad sve generacije obuhvatiti, ali..."

Možda Perišić? Znamo da ste vi za Ivana emotivno vezani...

"Perišić sigurno u zadnjih dvadeset godina i da, emotivno sam vezan za Ivana. No, ne smijemo zaboraviti Skoblara koji je bio Zlatna kopačka, Šukera Zlatnu kopačku. Imamo mi dosta, dosta velikih igrača..."

Bokšić?

"Bokšića, Bobana, Asanovića... Imali smo mi odličnih igrača i prije njih. Da ne nabrajam sad igrače Dinama koji su osvojili Kup velesajamskih gradova... Hrvatska kroz povijest imala je i imat će velikih nogometaša. Sad su tu Petar Sučić o kojem smo pričali, Martin Baturina, Luka Vušković, Joško Gvardiol koji je mlad, ali već 'starac' kad je riječ o iskustvu u nogometu koje ima. Imamo mi puno velikih imena i teško je donijeti odluku o prvih deset, a kamoli tko je drugi. Ali prvo mjesto imamo, to je sigurno, a prvi je Luka Modrić", zaključio je Zoran Vulić.

