Inter povukao nesvakidašnji potez: Našoj legendi i Thompsonu ovo će biti drago

Nakon završetka novog reprezentativnog ciklusa, kojim je okončan glavni dio kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, fokus se vraća na klupski nogomet. U Serie A nas u nedjelju, 23. studenog, očekuje veliki milanski derbi koji se popularno zove Derby della Madonnina. Inter protiv Milana na San Siru.

Serie A pratite na portalu Net.hr.

Na terenu bi se trebala naći dvojica hrvatskih reprezentativaca, kapetan Vatrenih Luka Modrić i njegov reprezentativni suigrač Petar Sučić. U Interu su derbi odlučili najaviti preko jednog drugog hrvatskog nogometaša Marcela Brozovića. Brozović je u Interu proveo osam godina, stekao kultni status među navijačima Nerazzurra i u derbijima protiv Milana zabio tri pogotka.

Upravo ta tri pogotka Inter je objavio na Instagramu, ali uz poruku objave na hrvatskom jeziku.

"Svi Brozovićevi golovi u milanskom derbiju. Pratite nas za više sadržaja posvećenih Hrvatskoj!", napisali su iz Intera.

Kao što smo naveli, u objavi su sva tri pogotka, a zanimljiva je i glazbena pozadina. Naime, odlučili su Broza ukrasiti s Thompsonom, pa tako na službenom Interovom Instagramu se može čutu "Lijepa li si".

OVDJE pogledajte video s golovima Marcela Brozovića Milanu u dresu Intera.

