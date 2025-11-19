FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Derby della Madonnina /

Inter povukao nesvakidašnji potez: Našoj legendi i Thompsonu ovo će biti drago

Inter povukao nesvakidašnji potez: Našoj legendi i Thompsonu ovo će biti drago
×
Foto: Goran Mehkek/imago Sportfotodienst/profimedia

Inter uoči Derbyja della Madonnina odlučio posvetiti objavu slavnom Vatrenom

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
19.11.2025.
9:47
Goran Mehkek/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon završetka novog reprezentativnog ciklusa, kojim je okončan glavni dio kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, fokus se vraća na klupski nogomet. U Serie A nas u nedjelju, 23. studenog, očekuje veliki milanski derbi koji se popularno zove Derby della Madonnina. Inter protiv Milana na San Siru. 

Serie A pratite na portalu Net.hr. 

Na terenu bi se trebala naći dvojica hrvatskih reprezentativaca, kapetan Vatrenih Luka Modrić i njegov reprezentativni suigrač Petar Sučić. U Interu su derbi odlučili najaviti preko jednog drugog hrvatskog nogometaša Marcela Brozovića. Brozović je u Interu proveo osam godina, stekao kultni status među navijačima Nerazzurra i u derbijima protiv Milana zabio tri pogotka.

Upravo ta tri pogotka Inter je objavio na Instagramu, ali uz poruku objave na hrvatskom jeziku.

"Svi Brozovićevi golovi u milanskom derbiju. Pratite nas za više sadržaja posvećenih Hrvatskoj!", napisali su iz Intera. 

Kao što smo naveli, u objavi su sva tri pogotka, a zanimljiva je i glazbena pozadina. Naime, odlučili su Broza ukrasiti s Thompsonom, pa tako na službenom Interovom Instagramu se može čutu "Lijepa li si".

OVDJE pogledajte video s golovima Marcela Brozovića Milanu u dresu Intera. 

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Kopić u Božićnom specijalu Maksanovog kornera

Serie AMarcelo BrozovićInterMilan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Derby della Madonnina /
Inter povukao nesvakidašnji potez: Našoj legendi i Thompsonu ovo će biti drago