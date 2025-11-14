Bomba iz Italije! Marcelo Brozović vraća se na veliku scenu?

Marcelo Brozović mogao bi se vratiti na veliku scenu! Talijanskim medijima kruži bombastična vijest kako bi se bivši hrvatski reprezentativac mogao vratiti u Serie A već u siječnju.

Naime, Brozović nije potpisao novi ugovor u Al-Nassru. Tamo je već više od dvije godine, a krajem ove sezone istječe mu ugovor u Al-Nassru te je insajder Matteo Moretto rekao Fabriziju Romanu kako je Brozovićeva situacija u Saudijskoj Arabiji nejasna i mogao bi se vratiti u Italiju već u siječnju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Imamo Marcela Brozovića, čiji ugovor s Al Nassrom istječe 2026. godine. Hrvatski veznjak je svakako otvoren za produženje. Početni razgovori o mogućem produženju već su u tijeku, ali istina je da do danas još uvijek nema dogovora o brojkama. Stranke će nastaviti pregovore u nadolazećim tjednima kako bi se pokušale malo približiti, ali tko zna.

Najviše se govori o Juventusu

Marcelo Brozović bi se mogao vratiti u Italiju i mogla bi se otvoriti mala vrata povratka u našu ligu. Jasno je da Brozović ima posebnu vezu s Italijom, pa ćemo vidjeti, ali sve ovisi o obnovi i razgovorima o obnovi između Brozovića i Al Nassra", rekao je Moretto.

Talijanski su mediji odmah počeli spekulirati o Juventusu kojeg vodi Luciano Spalletti koji je dobro upoznat s mogućnostima nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca. Ipak, sve su ovo nagađanja koja bi se mogla brzo srušiti ako Brozović potpiše novi ugovor s Al-Nassrom.

