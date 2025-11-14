FREEMAIL
DOSTA ARABIJE /

Bomba iz Italije! Marcelo Brozović vraća se na veliku scenu?

Bomba iz Italije! Marcelo Brozović vraća se na veliku scenu?
Foto: Wun Suen/afp/profimedia

'Imamo Marcela Brozovića, čiji ugovor s Al Nassrom istječe 2026. godine'

14.11.2025.
18:33
Sportski.net
Wun Suen/afp/profimedia
Marcelo Brozović mogao bi se vratiti na veliku scenu! Talijanskim medijima kruži bombastična vijest kako bi se bivši hrvatski reprezentativac mogao vratiti u Serie A već u siječnju.

Naime, Brozović nije potpisao novi ugovor u Al-Nassru. Tamo je već više od dvije godine, a krajem ove sezone istječe mu ugovor u Al-Nassru te je insajder Matteo Moretto rekao Fabriziju Romanu kako je Brozovićeva situacija u Saudijskoj Arabiji nejasna i mogao bi se vratiti u Italiju već u siječnju.

Sve o hrvatskim nogometašima čitajte na portalu Net.hr.

"Imamo Marcela Brozovića, čiji ugovor s Al Nassrom istječe 2026. godine. Hrvatski veznjak je svakako otvoren za produženje. Početni razgovori o mogućem produženju već su u tijeku, ali istina je da do danas još uvijek nema dogovora o brojkama. Stranke će nastaviti pregovore u nadolazećim tjednima kako bi se pokušale malo približiti, ali tko zna.

Najviše se govori o Juventusu

Marcelo Brozović bi se mogao vratiti u Italiju i mogla bi se otvoriti mala vrata povratka u našu ligu. Jasno je da Brozović ima posebnu vezu s Italijom, pa ćemo vidjeti, ali sve ovisi o obnovi i razgovorima o obnovi između Brozovića i Al Nassra", rekao je Moretto. 

Talijanski su mediji odmah počeli spekulirati o Juventusu kojeg vodi Luciano Spalletti koji je dobro upoznat s mogućnostima nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca. Ipak, sve su ovo nagađanja koja bi se mogla brzo srušiti ako Brozović potpiše novi ugovor s Al-Nassrom.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke

Marcelo BrozovićAl-nassrJuventusSerie A
