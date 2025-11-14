Hrvatski protivnik ne gubi nadu: Treba im rasplet iz snova da bi otišli na Svjetsko prvenstvo

Reprezentacija Farskih Otoka postala je jedno od najvećih iznenađenja aktualnog ciklusa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Otočna momčad, koja je godinama slovila kao autsajder, potpuno je promijenila sliku o sebi, a Hrvatsku čeka upravo ona, i to večeras na Rujevici.

Hrvatska ih je u rujnu svladala 1:0 pogotkom Andreja Kramarića, no od tada je sastav s Atlantika napravio niz koji je malo tko očekivao. Farani su pobijedili Gibraltar, Češku i Crnu Goru u tri uzastopna susreta te tako došli do 12 bodova, najviše u svojoj povijesti kvalifikacija. Prije toga slavili su protiv Gibraltara 2:1 te minimalno izgubili od Crne Gore i Češke, što jasno govori da to više nije ona reprezentacija koju su svi unaprijed upisivali u rubriku „tri boda“.

I dok Hrvatska čeka samo bod kako bi potvrdila plasman na Svjetsko, Farski Otoci i dalje barem teoretski, mogu do dodatnih kvalifikacija. No samo pod jednim, gotovo nestvarnim uvjetom.

U arhipelagu od oko 55.000 stanovnika i dalje gori mala iskra nade. Ako večeras šokiraju Hrvatsku, a Gibraltar u ponedjeljak izbjegne poraz u Češkoj, Farani bi završili drugi u skupini i izborili dodatne kvalifikacije u ožujku.

Iako se radi o scenariju koji je bliži znanstvenoj fantastici, s obzirom na to da Gibraltar nikada nije osvojio ni bod u kvalifikacijama, obrambeni veteran od 36 godina, Odmar Faero, naglašava da momčad vjeruje u čudo.

„Želimo samo nastaviti jahati na ovom valu. Osjećaj je nevjerojatan i vjerujemo da možemo u Hrvatsku po tri boda“, poručio je Faero, jedini Faran s više od 50 nastupa u europskim natjecanjima, čiji su i otac i djed nosili isti dres.

No i on priznaje kako je ono što slijedi vjerojatno izvan njihovih ruku:

„Iskreno, teško da Gibraltar može uzeti bod, ali to nam ne smije utjecati na igru. Najgore bi bilo da oni naprave svoje, a mi ne uspijemo.“

Farski Otoci ove su kvalifikacije otvorili prostor i mlađim igračima poput Hanusa Sørensena i Martina Agnarssona, strijelci u pobjedi protiv Češke. Oba su mlađa od 25 godina i donose energiju koja je iznenadila Faeroa.

Za razliku od njih, Faero i dio momčadi žive poluprofesionalni život. On radi u trgovini namještaja, dok je strijelac protiv Crne Gore, Arni Frederiksberg, predsjednik veleprodajne kompanije koja prodaje namirnice za hranu, zbog čega ga zovu „prodavač pizza“. Neki su učitelji, neki električari, a dio njih radi u vrtićima zbog fleksibilnog radnog vremena.

A večeras će takva skupina poluprofesionalaca stati nasuprot Modrića i Gvardiola. Iako su prije 10 godina bili na 74. mjestu FIFA-ine ljestvice, trenutno se nalaze na 127. mjestu.

Veliku ulogu u njihovom preporodu ima i izbornik Eyoun Klakstein, tek drugi domaći izbornik u povijesti reprezentacije. Preuzeo je momčad nakon odlaska najuspješnijeg trenera Hakana Ericsona, a Faero naglašava koliko je pozitivna bila ta promjena.

„Kad se sve radi na našem jeziku, osjetiš da je to pravi nacionalni tim. Sve radimo na ‘farski način’. Koji to opisuje kao 'narod koji živi na 18 otoka usred Atlantika. Ako nešto ne riješiš sam neće nitko. Snalazimo se, borimo se i uvijek pronađemo svoj put.'

Treba im senzacija protiv Hrvatske i povijesni bod Gibraltara što je gotovo nemoguća misija koja živi u teoriji. No Farani, kako sami kažu, u povijesti nisu imali nikakvu drugu opciju nego „napraviti da stvari funkcioniraju“.

