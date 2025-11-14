Obitelj raznježila Matea Kovačića iznenađenjem dok prolazi još jedan težak oporavak

Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić (31), član Manchester Cityja i reprezentativac Hrvatske, ponovno se suočava s problemima s gležnjem zbog kojih će još jedno vrijeme biti izvan terena. Po povratku kući dočekalo ga je toplo i osobno iznenađenje koje mu je pripremila obitelj, kako bi mu uljepšali dane oporavka i pružili dodatnu motivaciju.

U njegovoj dnevnoj sobi postavljeni su baloni s porukama podrške poput „Get Well Soon“ i „Feel Better Soon“, a jedan od balona nosi dirljivi natpis: „Volimo te, tata“. Uz to, Mateo je dobio i personaliziranu tortu s vlastitom fotografijom te kutak s čajem i lijekovima. Obožavatelji su mu u komentarima poželjeli brz povratak na teren.

Najveća podrška mu je obitelj

U životu i karijeri Matea Kovačića najveća mu je potpora njegova supruga Izabel Kovačić (32), s kojom ima dvoje djece. Par je dobio sina Ivana 2020. godine, a kći Luna rođena je u listopadu prošle godine. Mateo i Izabel zajedno su od 2010., a vjenčali su se 2017. godine. Njihova priča započela je u župi u Sesvetskim Selima, gdje je budući nogometaš ministrirao, a Izabel pjevala u zboru.

Novi zdravstveni problemi i stanka od utakmica

Podsjetimo, Kovačić je već početkom sezone propustio velik dio utakmica zbog operacije Ahilove tetive, uključujući i pripreme te Svjetsko klupsko prvenstvo. Nakon povratka u rujnu, trener Manchester Cityja Pep Guardiola potvrdio je da će hrvatski veznjak biti izvan terena još neko vrijeme jer i dalje osjeća bolove u gležnju. Povratak se očekuje tek nakon završnog dijela polusezone.

Zbog novih zdravstvenih tegoba propustit će i nadolazeće utakmice europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., u kojima Hrvatska igra protiv Farskih Otoka i Crne Gore. Za reprezentaciju je posljednjih mjeseci ipak odradio nekoliko nastupa, dok je za Manchester City morao preskočiti zadnje tri utakmice.

