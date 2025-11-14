Mali Vatreni pred velikim izazovom: Budimir upozorava na moć Uzbekistana

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija igrača do 17 godina u subotu (16.45 sati) će u Dohi protiv Uzbekistana igrati utakmicu prvog kruga nokaut faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu za taj uzrast, a izbornik Marijan Budmir je u najavi dvoboja suparnika okarakterizirao kao vrlo dobru momčad, vrijednu respekta.

"Uzbekistan možda nije neko zvučno ime, ali je jako dobra ekipa. Tamo je nogomet u ekspanziji, A reprezentacija se kvalificirala na Svjetsko prvenstvo, U17 reprezentacija je aktualni prvak Azije, a na prošlom Svjetskom prvenstvu su bili četvrtfinalisti, gdje su izbacili Englesku pa ispali od Francuske. Ne govorim ovo iz straha. Respekt prema njima, ali mi apsolutno imamo svoj način igre", poručio je izbornik Budimir te istaknuo glavne značajke igre suparnika:

"Jako su okomiti. Imaju agilnost i brzinu istočnjaka, a imaju i neku slavensku kreaciju. Dosta smo se pripremali za to i mislim da će momci biti spremni na sve scenarije. Bitno je da sutra budemo pravi, ponovimo igru koju smo prezentirali u grupnoj fazi. Dat ćemo sve od sebe i nadam se da ćemo se veseliti na kraju."

Hrvatska je u grupnoj fazi odigrala tri kvalitetne utakmice, remiziravši sa Senegalom (0-0) na startu, a potom pobijedivši reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata (3-0) i Kostarike (3-1). To je bilo dovoljno za drugo mjesto u skupini C, a isti su plasman imali i Uzbekistanci koji su u drugom kolu skupine J doživjeli poraz od Republike Irske (1-2).

Pavle Smiljanić je u sve tri utakmice odigrao punu minutažu u veznom redu, a istaknuo je fizičku moć sutrašnjih suparnika.

"Jako su direktni i dosta opasni u kontranapadima, to će sigurno biti dosta fizički naporno. Dosta su motorična ekipa, no ako dobro odradimo defenzivni dio, mislim da će to biti ok."

Uz igračku kvalitetu, Smiljanić kao glavnu snagu ove hrvatske momčadi ističe zajedništvo koje može biti prevaga na putu prema ostvarenju velikih ambicija, na kojem je Uzbekistan tek prva prepreka.

"Dobra smo klapa, držimo se zajedno kao obitelj, što se stvarno vidi u svlačionici i na terenu. Svi će dati sve što mogu jedni za druge. Dugo smo zajedno, nije se puno mijenjala ekipa. Mislim da je to najbitnije."

