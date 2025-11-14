Čujte i počujte! Vatreni na milimetar od SP-a, a Dalića i naciju veseli još jedna bitna stvar

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čekaju još dvije utakmice, a trenutačno na kontu ima 16 bodova u skupini L.

Vodeći smo u grupi L

Iza Vatrenih su Češka s 13 i iznenađenje ovih kvalifikacija, Farski otoci s 12 bodova s kojima igramo u petak navečer (20.45), ali obje reprezentacije imaju još samo po jedan susret do kraja. Dok su Česi i Farski otoci već odigrali po sedam susreta, Vatreni su dosad odradili šest. Po šest utakmica imaju i Crna Gora i Gibraltar – Crnogorci su skupili šest bodova, a Gibraltar je i dalje bez ijednog.

Situacija za Hrvatsku je vrlo jasna i povoljna, ali takvu situaciju, komfor, Dalićevi nogometaši su i zaslužili, jer su sjajno odigrali kvalifikacije. Bod protiv Farskih otoka na Rujevici znači siguran odlazak na Svjetsko prvenstvo. Status nositelja na ždrijebu nije upitan, jer ćemo svakako biti u drugoj jakosnoj skupini. Čak i u slučaju poraza od Farskih otoka, šanse za prvo mjesto bile bi i dalje velike zbog znatno bolje gol-razlike od Češke – Hrvatska je trenutno na +19, a Češka na +4. Ako momčadi završe s istim brojem bodova, odlučuje gol-razlika.

Česi nisu u formi

Što se tiče Hrvatske, u posljednjem kolu u Crnoj Gori u ponedjeljak (20.45) opet bi joj bio dovoljan bod, a i u slučaju poraza trebalo bi samo zadržati bolju gol-razliku od Češke, koja bi u tom scenariju morala svladati Gibraltar s velikom razlikom pogodaka, a takvo što je teško za očekivati, jer Česi i nisu baš u formi. U posljednjoj utakmici izgubili su od Farskih otoka 2-1 i situacija u češkom taboru nije baš puna samopouzdanja. Isto tako, u četvrtak su u prijateljskoj utakmici jedna pobijedili San Marino na svom terenu. Završilo je 1-0. U posljednjih 4 sraza, računajući i san Marino, Česi znaju samo za jednu pobjedu, ali ne znaju za dobru igru. Realniji cilj za Čehе je osigurati dodatne kvalifikacije, za što bi im trijumf protiv Gibraltara trebao biti dovoljan...

Farski otoci sanjaju

Farski otoci, s druge strane, sanjaju drugo mjesto i play-off po prvi put u povijesti, iako su im izgledi minimalni. Da bi do toga došli, moraju pobijediti Hrvatsku u Rijeci i preskočiti Češku na tablici.

No, kako kvalifikacije za njih završavaju već ovog petka, preostaje im nadati se da Češka neće pobijediti Gibraltar. Remi s Hrvatskom im ne bi bio dovoljan, osim u potpuno nevjerojatnom raspletu u kojem bi Češka izgubila kod kuće od Gibraltara.

Hrvatska tako s mirnoćom dočekuje završnicu skupine L, ali zadatak ipak treba odraditi do kraja i potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo na terenu.

