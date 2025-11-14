FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDEMO, HRVATSKA /

Kakvo će vrijeme biti na Rujevici? 'Farskim otocima će jedna stvar teže pasti nego Vatrenima'

Kakvo će vrijeme biti na Rujevici? 'Farskim otocima će jedna stvar teže pasti nego Vatrenima'
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Dorian Ribarić za Net.hr otkrio je kakvo će vrijeme biti na Rujevici za vrijeme utakmice Hrvatska - Farski otoci

14.11.2025.
12:35
Silvijo Maksan
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju samo bod dijeli od potvrde plasmana na SP 2026. Farski otoci, pak, love drugu poziciju u eurokvalifikacijskoj skupini L. Stoga, čeka nas u petak od 20.45 na Rujevici prava nogometna fešta. Na stadionu se očekuje 8 tisuća navijača. Kakvo će vrijeme biti na Rujevici, hoće li Vatreni imati dobre uvjete za igru? RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić rekao nam je: 

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Krenula je južina uz postupan pad tlaka, no ovaj put je prije glavobolje ipak rastjerala maglu i niske oblake u većini predjela Hrvatske. Većini, jer se na širem riječkom području u tim uvjetima zadržavaju tmurniji oblaci. Bit će tako i večeras na Rujevici, pretežno pa i potpuno oblačno, a povremeno će biti i slabe kiše ili rosulje. Srećom jugo još uvijek samo slabo, rijetko i umjereno, a temperatura će zadržavati oko 14 °C. Sve nabrojano ne čini baš najbolje biometeorološke prilike, moguć je manjak koncentracije i energije. No, gostima koji dolaze iz dalekih Farskih otoka to ipak moglo teže pasti, pošto je na sjeveru kontinenta u ovo doba godine ipak znatno hladnije i vjetrovitije pa nisu navikli na čari prave južine. Doduše, podjednako im je oblačno i vlažno, kao i danas u Rijeci", zaključio je Dorian Ribarić. 

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Farski otoci od 20.45 možete pratiti na portalu Net.hr. 

Hrvatska je vodeća u skupini L sa 16 bodova. Češka je na drugom mjestu sa 13 i utakmicom više. Farski otoci imaju 12 nakon 7 odigranih utakmica. Crna Gora ima 6 bodova nakon 6 odigranih susreta, a Gibraltar 0. 

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Igor Pamić u Maksanovom korneru: 'Ja 'lud'? Zamjeraju mi jedno, ali to sam ja i nije me briga'

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaDorian RibarićFarski OtociPrognozaVrijeme
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDEMO, HRVATSKA /
Kakvo će vrijeme biti na Rujevici? 'Farskim otocima će jedna stvar teže pasti nego Vatrenima'