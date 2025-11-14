Kakvo će vrijeme biti na Rujevici? 'Farskim otocima će jedna stvar teže pasti nego Vatrenima'
Dorian Ribarić za Net.hr otkrio je kakvo će vrijeme biti na Rujevici za vrijeme utakmice Hrvatska - Farski otoci
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju samo bod dijeli od potvrde plasmana na SP 2026. Farski otoci, pak, love drugu poziciju u eurokvalifikacijskoj skupini L. Stoga, čeka nas u petak od 20.45 na Rujevici prava nogometna fešta. Na stadionu se očekuje 8 tisuća navijača. Kakvo će vrijeme biti na Rujevici, hoće li Vatreni imati dobre uvjete za igru? RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić rekao nam je:
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO
Krenula je južina uz postupan pad tlaka, no ovaj put je prije glavobolje ipak rastjerala maglu i niske oblake u većini predjela Hrvatske. Većini, jer se na širem riječkom području u tim uvjetima zadržavaju tmurniji oblaci. Bit će tako i večeras na Rujevici, pretežno pa i potpuno oblačno, a povremeno će biti i slabe kiše ili rosulje. Srećom jugo još uvijek samo slabo, rijetko i umjereno, a temperatura će zadržavati oko 14 °C. Sve nabrojano ne čini baš najbolje biometeorološke prilike, moguć je manjak koncentracije i energije. No, gostima koji dolaze iz dalekih Farskih otoka to ipak moglo teže pasti, pošto je na sjeveru kontinenta u ovo doba godine ipak znatno hladnije i vjetrovitije pa nisu navikli na čari prave južine. Doduše, podjednako im je oblačno i vlažno, kao i danas u Rijeci", zaključio je Dorian Ribarić.
Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Farski otoci od 20.45 možete pratiti na portalu Net.hr.
Hrvatska je vodeća u skupini L sa 16 bodova. Češka je na drugom mjestu sa 13 i utakmicom više. Farski otoci imaju 12 nakon 7 odigranih utakmica. Crna Gora ima 6 bodova nakon 6 odigranih susreta, a Gibraltar 0.
POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Igor Pamić u Maksanovom korneru: 'Ja 'lud'? Zamjeraju mi jedno, ali to sam ja i nije me briga'