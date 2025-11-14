Hrvatska ide po potvrdu SP-a: Dalić vuče specijalni potez kojeg nismo vidjeli godinu dana

Hrvatska nogometna reprezentacija na milimetar je od službene potvrde nastupa na Svjetskom nogometnom prvenstvu, koje će se sljedeće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Protiv Farskih otoka u petak (20.45) na Rujevici, izabranici Zlatka Dalića moraju osvojiti samo još jedan bod i mogu početi slaviti.

Završimo posao sa stilom!

Vjerujemo da su već čekirali avionske karte za prekoceanski let i da će završit posao sa stilom, kako su i odigrali ove kvalifikacije. Zlatko Dalić najavio je promjenu sustava igre, pa će tako protiv Farskih otoka, barem bi trebao, ponuditi formaciju s tri stopera.

Ja bih se vratio na onu Ćirinu poznatu izreku: Nema sustava. Svi sustavi koji su izmišljeni, napravljeni, realizirani, planirani, događaju se u toku utakmice. Sigurno jedan sustav 3-5-2 daje jednu ofenzivniju varijantu gdje možeš igrati u 3-5-2 ili 3-4-3, s više napadača, ali sigurno to je jedna utakmica koja izborniku Daliću daje mogućnost da proba i tu varijantu s jednim igračkim kadrom gdje ima na neki način puno više napadača, gdje bi oni na neki način pokazali tu svoju kvalitetu koju posjeduje. Branko Karačić za Net.hr.

Zašto se treneri odlučuju za 3-5-2? To smo pitali Branka Karačića, poznatog nogometnog stručnjaka. No, ajmo prvo o očekivanjima protiv Farskih otoka. Farski otoci su reprezentacija koja je napredovala i koja je izrazito domaćinska. Međutim, nije ih lako probiti niti kad igraju u gostima...

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Farski otoci su u naletu i teško ih je probiti

Ove godine nitko Farskim otocima nije zabio više od dva gola, gledajući kombinirano i domaće utakmice i gostovanja. Nije to uspjela niti Hrvatska u prvom međusobnom srazu u ovim kvalifikacijama...

U ožujku ove godine, Češka je u kvalifikacijskoj skupini L pobijedila na svom terenu Farske otoke 2-1. Crna Gora tri dana poslije na svom terenu slavila je 1-0. U lipnju su nogometaši Farskih otoka odigrali prijateljsku utakmicu protiv Gruzije u gostima i izgubili 1-0. U rujnu je Hrvatska na gostovanju u Torshavnu teškom mukom slavili protiv Farskih otoka 1-0. Farski otoci igraju niski blok, sa svih 10 igrača se brane i to dobro i onda iz tranzicije vrebaju svoje prilike. U posljednje tri kvalifikacijske utakmice za SP, Farski otoci su pobijedili. U listopadu su na svom terenu šokirali Češku 2-1, tri dana prije toga također doma su razvalili Crnu Goru 4-0, a u rujnu uzeli tri boda na Gibraltaru pobjedom 1-0.

'Očekujem bolju igru Hrvatske nego na Farskim otocima'

"Farski otoci su pokazali da znaju igrati nogomet i da napreduju u nogometu krupnim koracima. Ono što očekujem od Hrvatske protiv Farskih otoka na Rujevici je sigurno jednu kvalitetniju predstavu nego u prvoj međusobnoj utakmici u kojoj smo, doduše, pobijedili, ali nismo briljirali. Bit će to sigurno drugačija utakmica i zbog terena i zbog publike, ali i zbog važnosti da definitivno potvrdimo odlazak na SP. Farski otoci su u usponu, naletu, čak postoji mogućnost da osvoje to drugo mjesto ako nas dobiju, a vjerujem da to neće učiniti. Očekujem jednu dobru predstavu Hrvatske protiv suparnika koji je dosad u ovim kvalifikacijama u skupini L skupio 12 bodova i uvjerljivu pobjedu na Rujevici", kaže nam Branko Karačić.

Ćirina poznata uzrečica

Idemo sad na tu najavljenu Dalićevu promjenu načina igre. Zašto se treneri odlučuju za 3-5-2? Upoznati ste s tim sustavom igre i općenito s ostalim mogućim sustavima. Što najčešće stoji iza odluke nekog trenera, u ovom slučaju izbornika, da se mijenja sustav? Zadnji put je Hrvatska igrala s trojicom iza u službenoj utakmici 18. studenoga 2024. u utakmici Hrvatska – Portugal 1-1 u Splitu, u sklopu Lige nacija.

"Ja bih se vratio na onu Ćirinu poznatu izreku: Nema sustava. Svi sustavi koji su izmišljeni, napravljeni, realizirani, planirani, događaju se u toku utakmice. Sigurno jedan sustav 3-5-2 daje jednu ofenzivniju varijantu gdje možeš igrati u 3-5-2 ili 3-4-3, s više napadača, ali sigurno to je jedna utakmica koja izborniku Daliću daje mogućnost da proba i tu varijantu s jednim igračkim kadrom gdje ima na neki način puno više napadača, gdje bi oni na neki način pokazali tu svoju kvalitetu koju posjeduje. Mislim da je to idealna prilika da Dalić vidi da li možemo s tim igračima na SP-u igrati u tom sustavu i to je sigurno, apsolutno, jedan plus za dobitak Hrvatske, da napreduje i ne robuje samo u jednom sustavu, nego da ima više sustava. Opet naglašavam, svi sustavi u toku utakmice se događaju. Najbitnija je, neću reći ona startna formacija, a onda sustavi dolaze iz vaše, neću reći igre, realizacije vaše igre, a sigurno ovisi i o suparniku".

'Krila moraju biti vrlo kvalitetna i imati moć ponavljanja u igri s trojicom iza'

Znači li promjena sustava u trojicu iza možda i da izbornik Dalić nije zadovoljan krilima?

"Teško je nama saznati što Dalić razmišlja. Sigurno da ima više opcija i da on to najbolje zna. Sigurno je upoznat s time da nemamo tu neku veliku brzinu i sigurno da traži neke igrače koje će, na neki način, moći se ponašati u defanzivnom i ofenzivnom dijelu ravnomjerno, da bi dobili još jednu energiju, jednu moć ponavljanja u 3-5-2, gdje krilni igrači moraju biti vrlo vrlo kvalitetni u fazi obrane, ali i u organizaciji napada. Sve u svemu, bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će Hrvatska igrati i odigrati", zaključio je Branko Karačić.

