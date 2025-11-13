FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE SE ODLUČUJE /

Ovakva drama se ne pamti: Od 12 reprezentacija, 10 još može do SP-a

Ovakva drama se ne pamti: Od 12 reprezentacija, 10 još može do SP-a
×
Foto: Yaroslav Dunka/zuma Press/profimedia

Stanje u skupinama pred posljednja dva kola koja će se odigrati ovaj mjesec vrlo je dramatično

13.11.2025.
11:27
Dominik Franculić
Yaroslav Dunka/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Proširenje Svjetskog prvenstva 2026. na 48 reprezentacija donijelo je novosti u kvalifikacijama, a na prvenstvu ćemo vidjeti i puno debitanata. S obzirom na to da se prvenstvo održava u tri sjevernoameričke zemlje i da su one izravno plasirane, kvalifikacije u Concacafu (sjevernoamerički savez u kojem su i reprezentacije Srednje Amerike i Kariba) najdramatičnije su od svih. 

Concacaf je uz tri domaćina dobio tri izravna mjesta (pobjednici tri skupine od četiri reprezentacije) i dva mjesta u internacionalnom doigravanju. Stanje u skupinama pred posljednja dva kola koja će se odigrati ovaj mjesec vrlo je dramatično. Naime, od 12 reprezentacije, deset još ima prilije igrati na Svjetskom prvenstvu.

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

Skupina A

U skupini A Surinam je na prvom mjestu na gol-razliku ispred Paname na šest bodova. Gvatemala je na pet bodova, a Salvador na tri. Surinam lovi svoj prvi plasman na SP i ovise sami o sebi. Igraju sa Salvadorom doma i Gvatemalom u gostima i blizu su plasmana na SP. Panama je bila favorit ove skupine i oni igraju s Gvatemalom u gostima pa Salvadorom doma i u slučaju jednakog broja bodova odlučivat će gol-razlika. 

 

Gvatemala se također nada, ako dobiju i Panamu i Surinam, oni će izravno na SP.  Sve je otvoreno u ovoj skupini i moguće je da ćemo dobiti novog debitanta na SP sljedećeg tjedna.

Skupina B

Vrh grupe B drži Jamajka s devet bodova. Reprezentacija koja čeka plasman na Svjetsko prvenstvo od 1998. bod je ispred Curacaa i četiri boda ispred Trinidada i Tobaga. Bermuda je bez boda i bez šanse za plasman. Predzadnje kolo moglo bi puno toga reći. Jamajka i Trinidad i Tobago igraju međusobno dok Curacao ima penal u gostima proti Bermude.

 

Posljednja utakmica donosi sudar Curacaa i Jamajke koji bi mogao izravno odlučivati u plasmanu na SP.  Drugoplasirani iz ove skupine će gotovo sigurno dobiti drugu priliku kroz internacionalni play-off. 

Skupina C

U grupi C Honduras je na osam bodova, dva više od Kostarike, Haiti je na pet i drži ih samo teorija dok je Nikaragva na jednom bodu i bez prilike, iako još mogu do drugog mjesta. Honduras igra doma s Nikaragvom i tu bi mogli napraviti veliki korak. Kostarika će na Haitiju pokušati ostati na dva boda iza Hondurasa i onda bi dvoboj Kostarike i Hondurasa u posljednjem kolu odlučivao o putniku na Svjetsko prvenstvo. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina već osvojila navijače

Kvalifikacije Za SpSvjetsko Prvenstvo 2026.Concacaf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVE SE ODLUČUJE /
Ovakva drama se ne pamti: Od 12 reprezentacija, 10 još može do SP-a