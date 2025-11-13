Ovakva drama se ne pamti: Od 12 reprezentacija, 10 još može do SP-a

Proširenje Svjetskog prvenstva 2026. na 48 reprezentacija donijelo je novosti u kvalifikacijama, a na prvenstvu ćemo vidjeti i puno debitanata. S obzirom na to da se prvenstvo održava u tri sjevernoameričke zemlje i da su one izravno plasirane, kvalifikacije u Concacafu (sjevernoamerički savez u kojem su i reprezentacije Srednje Amerike i Kariba) najdramatičnije su od svih.

Concacaf je uz tri domaćina dobio tri izravna mjesta (pobjednici tri skupine od četiri reprezentacije) i dva mjesta u internacionalnom doigravanju. Stanje u skupinama pred posljednja dva kola koja će se odigrati ovaj mjesec vrlo je dramatično. Naime, od 12 reprezentacije, deset još ima prilije igrati na Svjetskom prvenstvu.

Skupina A

U skupini A Surinam je na prvom mjestu na gol-razliku ispred Paname na šest bodova. Gvatemala je na pet bodova, a Salvador na tri. Surinam lovi svoj prvi plasman na SP i ovise sami o sebi. Igraju sa Salvadorom doma i Gvatemalom u gostima i blizu su plasmana na SP. Panama je bila favorit ove skupine i oni igraju s Gvatemalom u gostima pa Salvadorom doma i u slučaju jednakog broja bodova odlučivat će gol-razlika.

Gvatemala se također nada, ako dobiju i Panamu i Surinam, oni će izravno na SP. Sve je otvoreno u ovoj skupini i moguće je da ćemo dobiti novog debitanta na SP sljedećeg tjedna.

Skupina B

Vrh grupe B drži Jamajka s devet bodova. Reprezentacija koja čeka plasman na Svjetsko prvenstvo od 1998. bod je ispred Curacaa i četiri boda ispred Trinidada i Tobaga. Bermuda je bez boda i bez šanse za plasman. Predzadnje kolo moglo bi puno toga reći. Jamajka i Trinidad i Tobago igraju međusobno dok Curacao ima penal u gostima proti Bermude.

Posljednja utakmica donosi sudar Curacaa i Jamajke koji bi mogao izravno odlučivati u plasmanu na SP. Drugoplasirani iz ove skupine će gotovo sigurno dobiti drugu priliku kroz internacionalni play-off.

Skupina C

U grupi C Honduras je na osam bodova, dva više od Kostarike, Haiti je na pet i drži ih samo teorija dok je Nikaragva na jednom bodu i bez prilike, iako još mogu do drugog mjesta. Honduras igra doma s Nikaragvom i tu bi mogli napraviti veliki korak. Kostarika će na Haitiju pokušati ostati na dva boda iza Hondurasa i onda bi dvoboj Kostarike i Hondurasa u posljednjem kolu odlučivao o putniku na Svjetsko prvenstvo.

