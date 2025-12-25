FREEMAIL
U ZADNJI ČAS /

Uhićeno 115 članova Islamske države, turske vlasti: 'Planirali su napasti za Božić'

Uhićeno 115 članova Islamske države, turske vlasti: 'Planirali su napasti za Božić'
Foto: Rebecca Erol/alamy/profimedia, Ilustracija

Istanbulska policija dobila je informacije da su članovi Islamske države planirali napade u Turskoj, posebno na nemuslimane, tijekom proslava Božića i Nove godine

25.12.2025.
12:14
Hina
Rebecca Erol/alamy/profimedia, Ilustracija
Turske vlasti privele su 115 osumnjičenih članova Islamske države za koje kažu da su planirali izvesti napade tijekom proslava Božića i Nove godine u zemlji, priopćilo je u četvrtak glavno tužiteljstvo Istanbula.

Istanbulska policija dobila je informacije da su članovi Islamske države planirali napade u Turskoj, posebno na nemuslimane, tijekom proslava Božića i Nove godine, objavilo je tužiteljstvo na X-u.

Policija je provela racije na 124 mjesta u Istanbulu, uhvativši 115 od 137 osumnjičenika koje su tražili, navodi se u izjavi. Zaplijenjeno je nekoliko pištolja i streljivo, navodi se.

TurskaIstanbulIslamska DržavaTerorizamPolicija
