Uhićeno 115 članova Islamske države, turske vlasti: 'Planirali su napasti za Božić'

Turske vlasti privele su 115 osumnjičenih članova Islamske države za koje kažu da su planirali izvesti napade tijekom proslava Božića i Nove godine u zemlji, priopćilo je u četvrtak glavno tužiteljstvo Istanbula.

Istanbulska policija dobila je informacije da su članovi Islamske države planirali napade u Turskoj, posebno na nemuslimane, tijekom proslava Božića i Nove godine, objavilo je tužiteljstvo na X-u.

Policija je provela racije na 124 mjesta u Istanbulu, uhvativši 115 od 137 osumnjičenika koje su tražili, navodi se u izjavi. Zaplijenjeno je nekoliko pištolja i streljivo, navodi se.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Trump želi Grenland? Novi potez razbjesnio Europu, najavili prve korake