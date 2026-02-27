Srpska manekenka žestoko napala PZE: 'Sodoma i Gomora. Ono treba zabraniti'

Bivša manekenka Ivana Stanković (52) oštro je komentirala drugo polufinale izbora za predstavnika Srbije na Eurovision Song Contest, izazvavši burne reakcije publike i podjele na društvenim mrežama. Njezine riječi potaknule su raspravu o scenskom izrazu i granicama umjetničke slobode, dok su gledatelji istodobno analizirali pojedine nastupe i moguće uzore.

Oštre kritike nakon polufinala

Stanković je na društvenim mrežama iznijela niz negativnih komentara o vizualnom identitetu pojedinih izvođača i produkciji festivala koji organizira Radio-televizija Srbije. Dio publike podržao je njezin stav, dok su drugi poručili da su takve ocjene pretjerane i uvredljive.

Foto: Screenshot: Instagram: ivanastankovicmodel

Reakcije su se brzo proširile internetom, a polemika je otvorila šire pitanje granice između osobnog ukusa i javne kritike umjetničkog nastupa.

Sličnosti s ranijim nastupima

Osim rasprave o estetici, gledatelji su primijetili i slične scenske elemente između pojedinih izvođača. Pjevačica Milica Burazer tijekom nastupa koristila je lebdenje na sajli, što je publika usporedila s efektima viđenima u prvom polufinalu.

Grupa Harem Girls, kojoj se pridružila Ivana Krunić, predstavila je energičan scenski nastup koji su neki povezali sa stilom sastava Hurricane. Posebnu pozornost privukao je niški bend Lavina, čiji su izgled i energija kod dijela publike izazvali usporedbe s talijanskim bendom Måneskin.

Unatoč polemikama, natjecanje se nastavlja prema planu. Finale izbora za predstavnika Srbije održat će se 28. veljače, kada će publika i žiri odlučiti tko putuje na Eurosong u Beč.

