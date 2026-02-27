Policajci naoružani do zuba, blokirana ulica: Opkoljena zgrada brata bivšeg crnogorskog predsjednika
Dio ulice Vuka Karadžića zatvoren je za promet, a na snimkama se vide naoružani policajci
Policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi Aco Đukanović, poduzetnik i brat bivšeg crnogorskog premijera i predsjednika Mile Đukanovića.
Vijesti.me doznaju da će inspektori pretresti njegovu imovinu u akciji kojom rukovodi Osnovno državno tužiteljstvo.
U istoj je zgradi i podružnica Prve banke koja je u vlasništvu Ace Đukanovića. Lokalni portali pišu da je dio te ulice blokiran.
Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore u rujnu 2023. godine objavio je da je Đukanović preselio u Luksemburg. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više stotina milijuna eura i vjeruje se da je jedan od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori.
