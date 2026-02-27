Neočekivana odluka Vatikana: Napravili su potez koji gotovo uvijek izbjegavaju

Vatikan je u četvrtak predstavio novu poštansku marku u čast ukrajinskim katolicima, koja prikazuje katedralu u Kijevu tijekom nestanka struje, što je neuobičajena referenca na svakodnevne borbe Ukrajinaca u ratno vrijeme.

Vatikanska poštanska služba često ima posebna izdanja maraka u prigodu blagdana ili u čast nacionalnih crkava, ali obično izbjegava političke reference u dizajnu.

Foto: ALESSIA GIULIANI/IPA/Sipa Press/Profimedia

Nova marka, izdana u tjednu koji obilježava četvrtu godišnjicu ruske invazije, prikazuje kijevsku katedralu Uskrsnuća Kristova zamračenu zbog nedostatka struje. No ona nije u potpunom mraku jer je straga obasjava narančasti sjaj večernjeg neba.

"Osjećamo da nas Sveta Stolica prihvaća, zbog ovog posebnog izraza pažnje prema našoj povijesti, prema našem životu u ovom tragičnom ratnom trenutku", rekao je na talijanskom nadbiskup Svjatoslav Ševčuk, vođa četiri milijuna ukrajinskih katolika istočnog obreda.

Centar otpora

Katedrala također povremeno služi kao sklonište od bombi tijekom rata. Ševčuk ju je nazvao "središtem otpora". Oko 10 posto Ukrajinaca pripada Ukrajinskoj grkokatoličkoj crkvi, koja slijedi istočne obrede, ali priznaje autoritet pape i u zajedništvu je s Rimom. Većina Ukrajinaca su istočni pravoslavci.

Papa Lav u nedjelju je uputio vapaj za mirom u Ukrajini, rekavši da se kraj rata s Rusijom "ne smije odgoditi". Nova marka nosi vrijednost od 1,35 eura, što je cijena dostave pisma redovne veličine na odredišta diljem Europe. Vatikan, mala suverena država unutar Rima, održava neovisnu poštansku službu od 1929. godine.

