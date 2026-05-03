Varaždin poveo, Hajduk na kraju slavio s 3-1 na Poljudu

U derbi utakmici 33. kola HNL-a nogometaši splitskog Hajduka su na svom Poljudu, nakon preokreta, pobijedili Varaždin s 3-1 (2-1).

Varaždin je u nedjelju navečer poveo golom Alekse Latkovića u 21. minuti, a samo sedam minuta kasnije ponovno je gostujući igrač bio strijelac, s tim da je Sven Lesjak pogodio vlastitu mrežu za 1-1. Preokret je uslijedio u prvoj minuti nadoknade prvog dijela kada je Rokas Pukštas bio strijelac za 2-1. Konačnih 3-1 postavio je Bamba golom u 95. minuti.

Hajduk je ponovno došao na 15 bodova zaostatka od prvaka Dinama, dok je Varaždin ostao treći. S obzirom da je Rijeka u nedjelju pobijedila kod Lokomotive s 3-0 sada Varaždin pred riječkim sastavom ima samo bod prednosti.

Zanimljivost ovog susreta bila je ta što su dvojica braće čuvala mreže oba kluba. Toni Silić je stajao na splitskim vratima, dok je Josip Silić čuvao varaždinsku mrežu.

Gosti iz Varaždina su odlično otvorili utakmicu, a u uvodnih šest minuta dvije je šanse imao Latković, najrazigraniji gostujući nogometaš ove nedjelje. Nakon što je Varaždin bolje otvorio dvoboj na Poljudu brzo je Hajduk uspostavio ravnotežu, a domaćin je prvu šansu imao u 17. minuti. Nakon kornera je zaprijetio Pukštas, ali nedovoljno dobro.

Vodstvo Varaždina uslijedilo je u 21. minuti. Domaća obrana je sporo reagirala na odličnu loptu Vuka, a sve je dobro pratio Latković i potom lako zatresao domaću mrežu za 1-0.

Nije se dugo čekalo na odgovor Splićana, s tim da su kod izjednačenja Hajduku pomogli suparnički igrači, točnije Lesjak, koji je bio autor autogola za 1-1 u 28. minuti.

Do kraja prvog poluvremena bolji je bio Hajduk koji je opasno prijetio u 34. i 38. minuti, ali je Josip Silić zaustavljao udarce Livaje i Pukštasa. U samoj završnici prvog dijela dogodio se preokret. Pukštas je u prvoj minuti nadoknade pucao glavom i pogodio za 2-1 Splićana.

Šanse su se nastavile nizati i u drugom poluvremenu te je trajala izjednačena borba u kojoj su opasno prijetili i jedni i drugi. Prvo je dvije dobre situacije imao Vuk za goste, dok je potom gostujući vratar dva puta zaustavljao prilike Livaje.

U 59. minuti je veliku šansu propustio Latković za 2-2, pucao je preko vrata, dok je minutu kasnije Sigur bio strijelac domaćeg gola, ali je pogodak poništen zbog zaleđa. Ništa se u ritmu utakmice nije mijenjalo niti u njenom zadnjem periodu. Malo je stiskao Hajduk, malo je prijetio Varaždin, a novi gol Splićani su dali u 85. minuti. Strijelac je bio Livaja, ali je i taj gol poništen zbog zaleđa.

Gosti su u prvoj minuti nadoknade ostali s desetoricom na travnjaku, nakon neopreznog i grubog starta isključen je Mladenovski, dok je u posljednjim trenucima susreta Bamba zatresao gostujuću mrežu i postavio konačnih 3-1 za Hajduk.

Vrlo važnu pobjedu upisali su nogometaši Rijeke ove nedjelje na maksimirskom stadionu, svladali su kao gosti Lokomotivu s 3-0 (1-0). Prvo ime susreta bio je napadač Rijeke Daniel Adu-Adjei koji je postigao dva pogotka na susretu, u 14. i 54. minuti za tadašnjih 2-0. Sve je zaključeno kada je u 81. minuti Merveil Ndockyt zabio za konačnih 3-0 gostujuće momčadi.

U subotu su odigrane uvodne dvije utakmice ovog kola. Prvo je novi prvak Dinamo golom Bakrara u 90. minuti pobijedio kod Gorice 2-1, dok je potom u derbiju začelja Vukovar 1991 s 1-0 svladao Osijek. Jedini je pogodak dao Puljić, a Vukovarci su time došli na četiri boda do pretposljednjeg Osijeka.

Posljednji će se susret odigrati u ponedjeljak, a od 18 sati igraju Istra 1961 - Slaven Belupo.

HNL, 33. kolo:

Hajduk - Varaždin 3-1 (Lesjak 28-ag, Pukštas 45+1, Bamba 90+5/Latković 21)

Lokomotiva - Rijeka 0-3 (Adu-Adjei 14, 54, Ndockyt 81)

Petak:

Vukovar 1991 - Osijek 1-0 (Puljić 56)

Gorica - Dinamo 1-2 (Pršir 12/Hoxha 5, Bakrar 90)