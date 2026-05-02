Varaždin juri Europu: Šafarićev sustav drži klub u vrhu, san o povijesnom iskoraku sve bliže!

Nogometaši Varaždina i ove sezone nastavljaju s vrlo dobrim rezultatima te se ozbiljno uključuju u borbu za europske pozicije. Nakon prošlogodišnjeg četvrtog mjesta, u klubu vjeruju kako ove godine mogu napraviti i korak više.

Trener Nikola Šafarić ističe zadovoljstvo dosadašnjim učinkom, ali i oprez uoči završnice sezone. “Za sada je sve odlično. Odigrali smo mnogo dobrih utakmica, uz određene oscilacije, ali nadam se da ćemo izdržati do kraja i izboriti poziciju koja vodi u europsko natjecanje”, poručio je Šafarić.

Varaždin se četiri kola prije kraja nalazi u vrlo dobroj situaciji – trenutačno su, kako se često kaže, „best of the rest“, odmah iza Dinama i Hajduka. S 47 osvojenih bodova drže visoko mjesto na tablici, dok im za vrat pušu Rijeka i Lokomotiva, koja ih čeka u međusobnom ogledu.

Kapetan Oliver Zelenika naglašava kako je borba za vrh bila neočekivana, ali zaslužena. “To što smo se uključili u borbu za prve četiri pozicije bio je prikriveni cilj bez velikog pritiska. U dobroj smo situaciji prije završnice i nadam se da ćemo je zadržati”, rekao je Zelenika.

Jedan od ključnih razloga stabilnosti Varaždina je jasna sportska politika koju vodi Šafarić, koji uz trenersku ulogu obnaša i funkciju sportskog direktora. “Već dvije i pol godine radim na taj način i naviknuo sam se. Znam što me čeka i spremno dočekujem svaki prijelazni rok”, istaknuo je.

U posljednjem prijelaznom roku klub nije bio pretjerano aktivan, a većina pojačanja stigla je bez odštete. Jedan od najzanimljivijih poteza bio je dolazak Iurija Tavaresa iz MLS-a, koji se brzo prilagodio novoj sredini.

“Bilo je lako prilagoditi se jer su ljudi ovdje jako dragi. Prihvatili su me kao obitelj, a naučio sam i nekoliko hrvatskih riječi”, rekao je Tavares.

Varaždin je ove sezone nastupio i u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, no ždrijeb ih je spojio s portugalskom Santa Clarom, koja se pokazala kao previsoka prepreka. Ipak, europski cilj i dalje je živ, a u klubu se nadaju da će ovoga puta imati i malo više sreće s kuglicama.