NIJE BIRAO RIJEČI /

Plazibat brutalno opleo nakon kontroverznog poraza Verhoevena: 'Niste htjeli da Rico pobijedi!'

Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP/Profimedia

Verhoeven je nakon meča najavio mogućnost žalbe...

25.5.2026.
19:44
Sportski.net
Rico Verhoeven izgubio je nokautom od Oleksandra Usyka u 11. rundi, no završetak meča izazvao je velike polemike. Sudac je prekinuo borbu odmah nakon što je zazvonilo zvono za kraj runde, iako se Verhoeven nakon nokdauna uspio podići.

Među onima koji su reagirali bio je i Antonio Plazibat, koji je žestoko kritizirao boks i odluku suca.

“Zbilja niste htjeli da Rico pobijedi. Htjeli ste da pobijedi boks. Sudac je uletio i zaustavio borbu čak i nakon zvona. Sramota, boks je prevara”, poručio je Plazibat, dodavši kako je Francis Ngannou prvi pokazao “kako stvari funkcioniraju”.

Verhoeven je nakon meča najavio mogućnost žalbe.

“Borbu su prekinuli nakon zvona. Kad zvono zazvoni, to je vrijeme za odmor. Ovo nema smisla”, rekao je Nizozemac te dodao da bi se meč trebao poništiti ili odlučiti prema sudačkim karticama do trenutka prekida.

