Bivši UFC prvak stao na stranu poraženog Verhoevena: 'Autsajderi nikada neće pobijediti'

Borilački vikend donio je veliki spektakl i povratak Oleksandra Usika u ring, i to protiv slavnog kickboksača Rica Verhoevena. U spektakularnoj „borbi pod piramidama“ ukrajinski prvak mnogo je teže od očekivanog obranio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, a završnica meča izazvala je burne reakcije u svijetu borilačkih sportova.

Usik je do pobjede stigao tehničkim nokautom u 11. rundi, no velik dio javnosti smatra kako je sudac prerano prekinuo borbu i tako uskratio Verhoevenu priliku za potencijalno jedno od najvećih iznenađenja u novijoj boksačkoj povijesti.

Nizozemcu, kojem je ovo bio tek drugi profesionalni boksački nastup, malo tko davao ozbiljne šanse protiv jednog od najboljih teškaša današnjice. Ipak, Verhoeven je tijekom većeg dijela borbe bio agresivniji i konkretniji te je nekoliko puta ozbiljno uzdrmao Usika, što je iznenadilo i publiku i stručnjake.

Borba je bila iznenađujuće izjednačena sve do završnice. Usik je u 11. rundi pojačao ritam i snažnim lijevim aperkatom poslao Verhoevena na pod. Nizozemac se uspio pridignuti prije kraja odbrojavanja, no nakon nove serije udaraca sudac je odlučio prekinuti meč samo sekundu prije kraja pretposljednje runde.

Odluka je odmah izazvala polemike jer su sudačke kartice u trenutku prekida pokazivale 95-95, 95-95 i 96-94 za Verhoevena, što dovoljno govori koliko je borba bila neizvjesna.

Među onima koji su javno kritizirali prekid našao se i bivši UFC-ov prvak Francis Ngannou, koji je na društvenim mrežama jasno stao na stranu Verhoevena.

Ngannou je usporedio situaciju sa svojim mečem protiv Tysona Furyja iz 2023. godine, kada je tijesno izgubio podijeljenom sudačkom odlukom u borbi za koju mnogi i danas smatraju da ju je trebao dobiti.

„Autsajderi nikada neće pobijediti, vjerujte mi, znam kako je to. Rico je večeras bio pobjednik. Točka“, napisao je Ngannou na društvenoj mreži X.