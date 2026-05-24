Kontroverzan kraj meča između apsolutne legende i novaka

U spektakularnoj "borbi pod piramidama" Oleksandr Usik teže je od očekivanog obranio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji protiv debitanta u boksu Rica Verhoevena.

Ukrajinac je do pobjede stigao kontroverznim prekidom u 11. rundi, a prema mišljenju mnogih ljubitelja boksa taj je prekid bio neopravdan.

Verhoeven, kojem je ovo bio tek drugi profesionalni boksački meč, tijekom većeg dijela borbe bio je znatno agresivniji i uzdrmao je ukrajinskog velikana na način koji nitko nije očekivao. U iznenađujuće izjednačenoj borbi Usik je u završnici pojačao tempo i pogodio snažan lijevi aperkat koji je Nizozemca poslao na pod.

Verhoeven se uspio pridignuti prije odbrojavanja, ali je serija udaraca u posljednjim sekundama runde natjerala suca da prekine borbu – odluka koja je djelovala iznimno strogo prema izazivaču. U trenutku prekida sudačke su kartice pokazivale su 95-95, 95-95 i 96-94 za Verhoevena.

"Ova borba bila je teška. Bila je to dobra borba", rekao je Usik, prenosi BBC.

Tridesetdevetogodišnjak – trostruki apsolutni prvak koji je dominirao kruzer i teškom kategorijom – pronašao je način da dođe do svoje 25. profesionalne pobjede, no njegov protivnik doveo je ishod u pitanje.

Kickboksačka legenda Verhoeven (37) prekid je opisao kao "preuranjen" te pozvao na revanš, iako je rekao da odluka ovisi o Usiku.

"Želio sam da me sudac pusti da završim na nogama ili da barem dočekam 12. rundu. Mislim da smo bili potpuno izjednačeni na bodovima", rekao je Verhoeven, piše BBC.

Na kocki je bio Usikov WBC pojas, dok je borba ujedno bila obrana njegova WBA "super" naslova – iako Verhoeven u slučaju senzacije ne bi imao pravo osvojiti tu verziju pojasa jer je IBF dao dopuštenje za održavanje meča, ali nije sankcionirao svoj naslov.

Verhoeven, koji je tvrdio da bi njegova nepredvidivost mogla stvarati probleme Usiku, živahno je otvorio borbu uz konstantno kretanje i energiju te pogodio snažan desni udarac u tijelo. Usik je uzvratio oštrim dvostrukim aperkatom u drugoj rundi, ali Verhoeven ga je dobro podnio i odgovorio s dva desna udarca.

Još jedan desni udarac Verhoevena čisto je pogodio Usika u trećoj rundi. Usik – inače poznat kao majstor strpljenja – bio je prisiljen duboko posegnuti za rezervama snage. Nakratko je odgovorio u četvrtoj rundi, kada je uzdrmao Verhoevena direktom desnicom i snažnim lijevim udarcem.

"Vrati se svom boksu, postaješ previše pohlepan, pokušavaš pogoditi i primaš udarce", upozorio je Verhoevenov trener Peter Fury svog borca.

Verhoeven se držao trenerovih uputa, a tromi Usik ponovno je uzdrman u osmoj rundi desnim udarcem. No prvak se probudio u 10. i 11. rundi, zasuvši protivnika serijama udaraca i stalno pronalazeći aperkat – udarac kojim je imao najviše uspjeha tijekom cijele večeri.

Iako su mnogi očekivali da će se Nizozemcu dopustiti da meč odradi do kraja, to se nije dogodilo te je sudac uskočio i prekinuo ono što će ostati zapamćeno kao vrlo kontroverzan prekid.