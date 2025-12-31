Najbolji boksač svijeta šokirao novom odlukom. Ovo mijenja sport na kakav poznajemo

Najbolji teškaški boksač zadnjih nekoliko godina i ponajbolji svih vremena, Ukrajinac Oleksandr Usik, donio je šokantnu odluku.

Naime, Usik je odlučio prekinuti suradnju sa saudijskom organizacijom Riyadh Season, čime je potvrdio da sljedeću borbu planira odraditi na drugoj lokaciji. Sjajni Ukrajinac u Saudijskoj Arabiji odradio je brojne velike mečeve, uključujući dva dvoboja protiv "Kralja Cigana" Tysona Furyja i jedan protiv Anthonyja Joshue. U tim je borbama Ukrajinac uspješno obranio titiulu prije nego što ju je dobrovoljno propustio Fabiju Wardleyju.

Sada je Usikov tim potvrdio da će sljedeći nastup ukrajinskog prvaka promovirati američka promotorska kuća, a menadžer Egis Klimas istaknuo je da pregovori teku vrlo brzo. Pretpostavlja se da ta promjena ima veze s tim da bi sljedeći protivnik ukrajinskog, sada već bivšeg, prvaka trebao biti bivši Amerikanac Deontay Wilder. Taj bi se meč, ako dođe do dogovora, trebao održati u travnju ili svibnju 2026. godine u SAD-u, što bi predstavljalo veliki povratak najjačih boksačkih mečeva na američko tlo.

