Talijani 'umiru' od srama: Komentator na Olimpijskim igrama zgrozio cijeli svijet

Talijanska javna televizija RAI Sport u četvrtak je objavila ostavku svog šefa nakon njegovih neprimjerenih komentara tijekom ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara.

"Paolo Petrecca napustit će svoju dužnost nakon Olimpijskih igara Milano-Cortina", objavio je RAI.

Tijekom mimohoda u petak, 6. veljače, opisao je španjolske sportaše kao "uvijek seksi", za Brazilce da su "odjeveni u tradicionalne voodoo kostime", a rekao je za kineske sportaše da "naravno, mnogi od njih imaju telefon u ruci".

Ovi komentari bili su široko ismijani na internetu.

Petrecca je također zamijenio talijansku glumicu Matildu De Angelis za Mariah Carey tijekom prijenosa uživo, a Kirsty Coventry, predsjednicu Međunarodnog olimpijskog odbora, za kćer talijanskog predsjednika.

Koji je to stadion?

Također je pogrešno nazvao kultni milanski stadion San Siro "Olimpijskim stadionom", koji se zapravo nalazi u Rimu.

Zanimljivo je da Petrecca uopće nije trebao komentirati otvaranje, već je bio zamjena u zadnji čas jer je izvorni komentator izostavljen zbog toga što je greškom otkrio "senzacionalni iznenađujući" element ceremonije.

Sportski novinari RAI-ja najavili su trodnevni štrajk nakon završetka događaja 22. veljače, nakon, kako su istakli, "najgoreg poniženja koje je Rai Sport ikada pretrpio".

Imenovanja na ključne pozicije u RAI-ju često se doživljavaju kao politička, a Petrecca smatra se bliskim talijanskoj krajnje desnoj premijerki Giorgiji Meloni.

"Olimpijske igre ključni su trenutak odgovornosti za javnu televiziju. Umjesto toga, RAI je ponudio svoju najgoru verziju: onu koju previše dobro poznajemo, TeleMeloni“, reagirala je oporbena Demokratska stranka.

Prije nego što je preuzeo kormilo RAI Sporta, Petrecca je vodio RAI News 24, 24-satni informativni kanal.

