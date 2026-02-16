Kolinda za RTL Danas: 'Olimpijske igre su kao život, svašta se može dogoditi'

Hrvatske sportaše i sportašice na Zimskim olimpijskim igrama prati i bivša predsjednica Hrvatske, a sada članica Međunarodnog olimpijskog odbora, Kolinda Grabar Kitarović. Doputovala je iz Milana do Cortine, a dio puta prešla je i vlakom. U Milanu je posebno pratila i umjetničko klizanje uz koje je njezina obitelj jako vezana. Posebno će pratiti i hrvatske skijašice u srijedu, a o svemu je razgovarala za RTL Danas.

Kakvi su vaši dojmovi ovih Igara? Dojam je da sve protječe kako treba, bez nekih većih problema.

"Dojam je da sve protječe bez većih problema, ali moram reći da smo se mi jako naradili da ne bi bilo nikakvih problema. Danas je prvi dan da sam se uspjela nekako maknuti iz Milana i to nije lako zbog raznih stvari kao što je i štednja. Naime, i mi članovi Odbora koristimo javni prijevoz. Tako da sam došla vlakom. Od ranog jutra putujem i razumijem sve navijače koji to isto tako rade."

Što vas se posebno dojmilo na ovim Igrama?

"Mislim da je glavna pouka kako su Igre kao život - može se svašta dogoditi. Ili gore ili dolje. Posebno me veseli što je cijela moja obitelj ovdje, uključujući i moju kći koja će me sad ubiti što sam ju spomenula. Umjetničko klizanje je za nas poseban sport."

Poručila je Grabar Kitarović i kako ne smijemo otpisati mogućnost hrvatske medalje dokle god još naše skijašice ne odrade svoje u srijedu, a što im je poručila u cijelom razgovoru pogledajte u videu iznad teksta.