Više od 150 konja bijelaca na ulicama Babine Grede: 'Nije nam teško, mi živimo za to'

"250 godina se jaše – 250 godina se pamti". To je moto pokladnog jahanja u Babinoj Gredi, mjesta na istoku Hrvatske poznatog po konjima bijelcima, ali i konjanicima graničarima iz doba Osmanlija. Od 1776. do 2026. pokladni jahači okupljaju se svake godine pa je tako bilo i ove jubilarne.

Više od 150 konjanika u središtu Babine Grede, uz topot kopita i zvuk tamburice na pokladnom jahanju u čast svojih predaka.

I stihovi govore - još u ono vrijeme Marije Terezije već dvjesta pedeset godina prije, iz vremena Austro-Ugarske Monarhije, kako kažu naši stari – bili su to graničari.

"Babogredska kompanija" postrojila se i danas na jubilarnom 250 – tom pokladnom jahanju. Konji bijelci prolazili su Babinom Gredom u svečanoj povorci, a mještani su ponosne jahače dočekivali s posebno pripremljenom hranom.

"Priredili smo svašta, makovnjače, orehnjače, krofne, mezu, slane kifle", kaže Dragica.

"To nama znači sve, ljubav, konji, cijele godine se trudimo, radimo, održavamo tradiciju da ne izumre, 250 godina nije mala stvar", kaže Lovrena.

I ništa nije teško kada se radi s ljubavlju.

'Suze su uvijek u očima'

"Mi se godinu dana pripremamo za ovo, pogotovo zato što smo udruga gdje je to sve krenulo od početka, naravno da nam nije teško, kad to volimo, živimo za to", kaže Franjo Gregorović, predsjednik Konjogojstvene udruge Babina Greda.

Jahači kažu kako vole konje, tradiciju, druženje i pjevanje, a svoju baštinu i žive. Na licu danas osmjesi, a u očima i suze.

"Suze su uvijek u očima od sreće, pa je l' nije ovo lijepo za vidjeti?", kaže Romana.

Najljepše je vidjeti kako se tradicija prenosi s koljena na koljeno i na one najmlađe.

"Ne boji se ni konja, ni ništa, tako da, ako proguta konjsku dlaku kao i tata – to je to", kaže o svojoj kćeri Adam.

Jer tko konjsku dlaku proguta, kaže izreka – voljet će konje cijeli život. Poznato je da ih Šokci vole, a na 250. pokladnom jahanju Babogredci su dokazali i svoj omiljeni slogan - "Nema sela, nad Babine Grede".