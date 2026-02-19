Hrvati otkrili kako će Plenković riješiti krizu nakon Dabrinog ultimatuma

Nakon ultimatuma HSLS-ovog Daria Hrebaka premijeru, stigao je i ultimatum Josipa Dabre. Poručuje da je spreman napustiti Sabor, ako se donese zakon koji zabranjuje komunističke simbole.

Podsjetimo, bivši ministar i trenutni saborski zastupnik Domovinskog pokreta snimljen je kako pjeva stih kojim indirektno veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Nakon toga je šef HSLS-a Hrebak poručio da će napustiti većinu ako Dabro u njoj ostane. On jutros odgovara kako ne želi da HSLS bude njegov talac:

"Zato sam danas odlučio objaviti da sam spreman napustiti Sabor, ali ja kao i gospodin Hrebak imam jedan uvjet, točnije prijedlog. Evo od glupog desničara pametnim liberalima jedan pravi hrvatski i demokratski prijedlog - u sljedećih 30 dana, donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su u antihrvatskoj i antidemokratskoj maniri masovno likvidirali proganjali i zatvarali Hrvate i ja odoh iz Sabora. Zabranimo zakonom crvenu zvijezdu petokraku."

Svađu među partnerima Andrej Plenković mora rješavati sa službenog puta u Indiji. Tamo ponavlja kako je Dabrin potez bio velika greška, ali kaže i da je reakcija HSLS-a pretjerana:

"Kad se vratim u Zagreb idućeg tjedna, obavit ćemo razgovore sa svima. Ja nisam čovjek koji prihvaća ultimatume bilo koga niti to prihvaća HDZ. Što se tiče ovako naglih reakcija o nekakvim rokovima, partneri razgovaraju, partneri si ne daju rokove, pogotovo oni partneri koji su zajedno s nama na listama išli u Hrvatski sabor u zadnja tri izborna ciklusa otkad sam ja predsjednik HDZ-a. Sutra je izglasavanje povjerenja novom ministru Ružiću i nakon toga ćemo kroz dijalog, siguran sam, naći rješenja koja su dobra, a pozivam sve da malo smire ton i da nepotrebno ne daju argumente oporbi. Ovo je situacija koja je potpuno nepotrebna."

Što kažu čitatelji Net.hr-a?

Pitali smo i vas što mislite: Kako će Plenković riješiti krizu u vladajućoj koaliciji?

Evo nekih vaših odgovora:

"Nema što rješavati jer će se riješiti sama od sebe, nitko neće otići, pa nisu toliko ludi da sijeku granu na kojoj sjede", kaže Ivan Kovačević.

"Mislim da bi trebalo donijeti zakon da saborski zastupnici dok su zastupnici - ne pjevaju, ne sviraju i ne spominju te likove za koji su relikt prošlosti. Tko prekrši zakon nema saborske penzije", kaže Ivana Gereci.

"Nije bitno tko je ljevičar ili desničar, ne moramo biti svi isti, ali moramo poštivati zakonske norme. Ne može član većine biti izuzet iz te norme i biti aboliran", kaže Ante Banovac.

"Ima on na lageru još žetona", kaže Smiljana Gredelj.

"Neka donesu zakon za zabranu svih bivših režima, mislim da bi taj zakon smirio situaciju oko podjela u društvu", kaže Darko Cica.

"Odglumit će da je "iznad situacije". Najvažnije je da je većina stabilna", kaže Neonila Račić.

"Najbolje da se povuće i da ostavku. Dosta je njega jer dodijao je i Bogu i narodu", kaže Marko Jurić.

"Kako može riješiti krizu onaj tko nas je doveo u krizu?", pita Ivica Antolović.

"Opet u Saboru gube vrijeme na za nas male ljude o nebitnim stvarima. A ljudi jedva žive sa prosjecnom mirovinom oko 600 eura i placom oko 1.100 eura. E moj Narode!", kaže Branko Kolić.

"Elegantno, pa konačno riješiti povijesnu nepravdu. Istina mora pobijediti", kaže Darko Mumlek.

