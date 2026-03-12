Rijeka briljira na društvenim mrežama: Kultnom serijom pozdravili Strasbourg pa dobili odgovor

HNK Rijeka priprema se za ogled s francuskim Strasbourgom. Povijesna je to utakmica za Riječane koji jedva čekaju da se lopta konačno zakotrlja večeras u 18:45 u osmini finala Konferencijske lige.

Rijekini administratori na društvenim mrežama briljiraju u posljednje vrijeme, a danas su utakmicu najavili scenom iz kultnog britanskog sitcoma Alo, Alo!. Lik britanskog policajca koji se trudi govoriti francuski ili barem engleski s francuskim naglaskom poznat je po svojoj rečenici "Good morning", izgovorene iskrivljenim francuskim naglaskom.

Tako je Rijeka pozdravila francuskog prvaka Strasbourg na društvenim mrežama, a niti oni im nisu ostali dužni već su im odgovorili emotikonom mahanja.

Foto: Screenshot/X/NKRijeka

