Grad Sisak u idućih 15 dana mora platiti 25 milijuna eura! Oglasio se gradonačelnik Orlić

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić prozvao je u četvrtak bivšu gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček zbog pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda u korist investitora za nedovršenu sportsku dvoranu, prema kojoj Grad Sisak mora platiti oko 25 milijuna eura tvrtki Epsilon građenje.

"Sudski spor vodila je bivša gradonačelnica Kristina Ikić Baniček. Imala je 12 godina da riješi ovaj problem, ali je propustila nekoliko prilika za nagodbu s izvođačem radova", rekao je gradonačelnik Domagoj Orlić na konferenciji za novinare.

Dodao je kako su kamate u međuvremenu nadmašile iznos glavnice te upozorio da Gradu prijeti i dodatnih pet milijuna eura troškova.

Orlić: 'Neću dopustiti destabilizaciju gradskog proračuna'

Prema dokumentima koji su sastavni dio ovogodišnjeg gradskog proračuna, glavnica spora iznosi 14.955.998,79 eura. Razliku do ukupnih približno 25 milijuna eura, koliko Grad Sisak mora platiti temeljem presude, čine kamate nastale tijekom sudskog postupka koji traje više od deset godina, kao i odvjetnički troškovi. Zbog visine spora ti su troškovi u tom razdoblju dosegli gotovo milijun eura.

Projekt izgradnje sportske dvorane na sisačkoj zaobilaznici pokrenut je 2007. godine, za vrijeme HDZ-ova gradonačelnika Dinka Pintarića.

Gradonačelnik Orlić poručio je da neće dopustiti destabilizaciju gradskog proračuna zbog ove presude. "Neću dopustiti bilo kakav udar koji bi na bilo koji način onemogućio funkcioniranje gradskog sustava. U narednim danima pronaći ćemo rješenje. Održat ćemo stabilnim gradski proračun i gradski sustav, nesmetano ćemo isplaćivati sve obveze i plaće gradskih zaposlenika, a realizacija niti jednog projekta neće doći u pitanje", rekao je Orlić.

Gradonačelnik nije objasnio na koji način Grad Sisak planira u roku od 15 dana podmiriti obvezu od oko 25 milijuna eura, no nije isključio mogućnost da zatraži pomoć od Vlada Republike Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi protiv megafarmi pilića u Sisku dižu buru: 'Ne želimo biti Smetlišćani!'