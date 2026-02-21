Građani jasno rekli 'NE' megafarmama u Banovini! 'Ne želim da moj unuk odrasta uz to'

'ZRAK, A NE RAK' /

Velikim prosvjedom u Zagrebu, oko pet tisuća ljudi reklo je 'NE' izgradnji peradarskih postrojenja na Banovini. Smatraju da bi megafarme pogubno utjecale na okoliš, kvalitetu vode, tla i zraka i uništile domaću proizvodnju.

Skandirale su tisuće prosvjednika u srcu Zagreba. Predvođeni građanima Siska koji najviše strahuju od izgradnje velikih peradarskih postrojenja.

"Moja firma je 150 metara od mjesta gdje se planira izgradnja postrojenja. Živimo, kilometar smo udaljeni od te lokacije, sve što smo vidjeli na studiji - to jednostavno nema smisla da bude tako blizu zgrada stambenih", rekao je Haris Kovačević iz Siska, dok je Durđica poručila: "Ne želim da moj unuk odrasta u takvom. I sad nam smrdi i Troska nam smrdi i prašina ta i to šta melju".

