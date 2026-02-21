FREEMAIL
SPEKTAKL SE BLIŽI /

FNC stiže u Slavonski Brod, evo kada i gdje gledati borilačku 'ludnicu'

Fight Nation Championship, MMA spektakl koji je grad na Savi napokon dočekao. Najbolja borilačka promocija regije FNC 28. veljače prvi put stiže u Slavonski Brod. Povratak 'Skull crushera' Bojkovića protiv Vulčina te Batura protiv Martinsa, nove borbe Đurića, Ančića, Abramovića, Kedveša... Bit će to nezaboravna borilačka noć. FNC 28 u subotu, 28. veljače od 19 sati uživo na Voyo.

21.2.2026.
16:51
Sportski.net
FncSlavonski BrodFnc 28
