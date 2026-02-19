UFC ne dolazi u Beograd? Forgač razjasnio situaciju i najavio FNC spektakl u glavom gradu Srbije

Uoči novog spektakla Fight Nation Championship u Slavonskom Brodu razgovarali smo s prvim čovjekom organizacije, Draženom Forgačem Forgyjem, osnivačem i vodećom figurom FNC-a, koji je regionalnu promociju doveo do rasprodanih arena diljem regije, ali i izvan nje, uključujući i nedavni event u Münchenu.

FNC 28 održat će se u dvorani Vijuš, koja je rasprodana u rekordnom roku. Na fight cardu su brojna poznata i nadolazeća imena poput Marka Bojkovića, Frana Luke Đurića, Marka Ančića, Andreja Kedveša, Luke Tiriela Abramovića i Luke Pisarića, a publiku očekuje kombinacija MMA i kickbox okršaja.

Za kraj razgovora dotaknuli smo se i sve češćih nagađanja o dolasku UFC-a u Beograd.

"Mislim da je definitivno izvjesno da UFC neće doći u Beograd 16. svibnja. Mediji kasne s informacijama, a ono što je realnije jest da FNC krajem petog mjeseca dolazi u Beograd", poručio je Forgač.

