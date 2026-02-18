Spektakl u Brodu rasprodan: Forgač o stanju Marka Bojkovića, a UFC u Beogradu zamijeniti će - FNC!?

Dražen Forgač Forgy glavni je čovjek FNC-a koji će po 28. put napuniti neku dvoranu ili arenu na ovom području, a kako smo vidjeli početkom mjeseca i u Münchenu.

Sada je na red došao i Slavonski Brod za koji su se mongi iznenadili kako je tako brzo rasporedan te kako će ugostiti tako velika imena. Mi smo razgovarali s čelnim čovjekom organizacije koji je spomenuo i dolazak UFC-a u Beograda, ali i kakvo je stanje s Markom Bojkovićem kojem je i sam menadžer...

Kako komentirate da su tako brzo prodane karte? Odličan je card u kojem će Slavonija zasigurno uživati...

Iskreno, očekivano jer od kada smo osnovali FNC je krenulo pozivanje fanova da dođemo u Slavonski Brod. Najveći broj poruka dobivam iz Broda. Ljudi su pokupovali karte u rekordnom vremenu i očekuje nas prepuna dvorana Vijuš. Fight car je odličan posebno što se tiče mladih boraca. Tu su Bojković, Đurić, Ančić, Kedveš, Abramović, Kagirov, Pisarić... Sve je prepuno mladih nadolazećih zvijezda.

Kako to da se Batur tako brzo, nakon poraza od Kite, našao na cardu?

Batur je nakon Kite otišao na pripreme s Delijom gdje mu je pomagao za meč u UFC-u. Prošao je cijeli kamp i molio je da se nađe na ovom cardu da mu ne propadnu pripreme. Delija je poznat kao netko tko trenira puno i jako, čini mi se da je spremniji nego protiv Kite.

Što kažete o protivniku Marka Bojkovića?

Vidi, svi u ovom sportu moraju biti svjesni da se svašta može dogoditi u meču. Tako su rekli i za prošlog protivnika da mu je to meč za povratak. Na kraju je Marko izgubio taj meč, ne bih žurio s procjenama. On je čvrst i iskusan, rezultati ga ne idu u zadnje vrijeme, ali ne idu ni Marka Bojkovića. Ne vidim da je ovo lagan meč za Marka.

U kakvom je stanju Marko Bojković?

Nije najsretniji jer radi catchweight do 75 kilograma. Očito se ne drži prehrane i svega što je potrebno da bi bio u lakoj kategoriji. Ono što je Ivan Đorđević izjavio da će se teško vratiti u kategoriju do 70 kilograma, s te strane nisam najsretniji, ali Marko govori da ne brinemo, da je to stari Marko...

Kedveš je domaći dečko koji će se boriti po Ultimate Kickboxing pravilima?

On je jedan od najboljih kickboksača svijeta, ponovo smo mu doveli neugodnog protivnika iz Nizozemske, ali Andrej je klasa, to je pokazao u FNC-u. Imam ga priliku često gledati na sparinzima u ATT-u. Radi se zbilja o svjetskoj klasi što se tiče udaranja. Drago mi je da će ga publika u Brodu i pred malim ekranima moći gledati.

Bi li ga voljeli gledati po MMA pravilima?

Da, naravno. I njega i Bertića. To su borci koji su jako zanimljivi. Oni bi u kratkom vremenu predstavljali problem za MMA borce. Nikad ne reci nikad...

Nakon što se sve slegnulo, kako gledate na FNC u Münchenu?

Apsolutan uspjeh. Možemo biti zadovoljni i ponosni. FNC je brend koji može privući publiku i na tom tržištu te napuniti dvoranu iako nismo imali neku njemačku zvijezdu. Moram zahvaliti našim fanovima koji su potegnuli i do 500 ili 600 kilometara da bi bili prisutni. Pokazali su kako izgleda pravo navijanje...

Što je s UFC-om u Beogradu?

Mislim da je definitivno izvjesno da UFC neće doći u Beograd 16. svibnja. Mediji kasne s informacijama, a ono što je izgledno je to da FNC dolazi u Beograd krajem petog mjeseca.

