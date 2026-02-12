FNC pita tko može zaustaviti novog prvaka, fanovi imaju jasan odgovor: 'Pojest će ga djed Mirko'

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, koja se pozicionirala kao dominantna sila na borilačkoj sceni jugoistočne Europe, ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama. Nakon povijesnog događaja u Münchenu i krunidbe novog, kontroverznog prvaka teške kategorije, FNC je svojim pratiteljima postavio pitanje koje je zaintrigiralo sve fanove: postoji li itko tko može zaustaviti naizgled nezaustavljivog Hatefa Moeila? Odgovori su bili brzi, maštoviti i, u nekim slučajevima, prizivali su povratak jedne od najvećih legendi ovog sporta.

Dominacija okrunjena na povijesnom događaju

Samo nekoliko dana nakon što je na priredbi FNC 27 u Münchenu, prvom FNC-ovom događaju izvan Balkana, svladao dugogodišnjeg prvaka Ivana Vitasovića, njemački borac iranskog podrijetla Hatef Moeil postao je glavna tema razgovora. Organizacija je na svom službenom profilu istaknula njegov nevjerojatan niz: osam godina bez poraza i trinaest uzastopnih pobjeda.

Fanovi prizivaju legendu i nude ozbiljne kandidate

Objava je očekivano izazvala lavinu komentara, a fanovi su ponudili brojna imena koja bi se mogla suprotstaviti Moeilu. Među najčešće spominjanim kandidatima našao se srpski teškaš Darko Stošić, koji je također ostvario impresivnu pobjedu nokautom na istoj priredbi u Münchenu i nameće se kao logičan idući izazivač. Uz njega, fanovi su spominjali i bivšeg KSW prvaka Roberta Soldića, iako se on bori u nižim kategorijama. Ipak, najviše pažnje privukla je misteriozna silueta borca koja se nazire u pozadini grafike. Najoštrijem oku fanova nije promaklo da sjena nevjerojatno podsjeća na jednu od legendarnih poza Mirka "Cro Cop" Filipovića s njegovog Instagram profila. Ubrzo su krenule špekulacije i pozivi na povratak hrvatske borilačke ikone iz sportske mirovine. Komentar koji najbolje sažima želje fanova glasi: "Silueta iza hatefa je od mirka sa njegovog instagrama... pojest ce ga deda Mirko". Iako je Mirko Filipović već godinama u mirovini i njegov povratak u kavez spada u domenu znanstvene fantastike, ova marketinška provokacija FNC-a pokazala se kao pun pogodak za stvaranje pompe oko novog prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: München je imao što vidjeti: Ovo je pet najboljih trenutaka spektakularne FNC 27 večeri