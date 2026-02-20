Gorani spremni za posljednji bijeli vikend ove sezone: 'Ma kaj, pa mora još pasti snijeg'

REZERVACIJA NE MANJKA /

Novi snježni pokrivač zabijelio je Gorski kotar i mnoge potaknuo na brze planove za vikend. Iako je tek kraj veljače, dio građana strahuje da bi ovo mogao biti jedan od posljednjih snjegova ove zime – pa su rezervacije u Fužinama, Delnicama i Mrkoplju već krenule.

„Telefoni zvone i smještaj se dobro i brzo puni. Ljudi su željni snijega, nije ga bilo ove godine i svjesni su da je to možda jedan od posljednjih snjegova“, kaže Andrej Kauzlarić, vlasnik hotela u Fužinama. Dodaje kako se nada da će se snijeg zadržati te da se za vikend očekuje lijepo i sunčano vrijeme, ali i gosti iz cijele Hrvatske.

Snijeg je posebno razveselio obitelji s djecom. „Ovo je napokon ta zimska idila koju svi čekamo. Za vikend planiramo sanjkanje, da iskoristimo prije nego što se otopi drugi tjedan“, kaže Tia iz Zagreba.

Sličnog je raspoloženja i Ana iz Osijeka: „Barem da malo zabijeli, odmah su svi sretniji i raspoloženi. Lijep je čisti zrak, mala se veseli, možda budemo malo na sanjkanje.“

Iako je palo tek desetak centimetara snijega, dovoljno je za zimske radosti – od Platka do brojnih goranskih sanjkališta. Stariji mještani poručuju da zime još nije kraj. „Ma kaj, pa mora još pasti snijeg. Malo i djeca da dobiju volju", kaže Josip iz Delnica.

Prema prognozama, novih oborina zasad nema, bura će se smiriti, a sunce bi moglo dodatno uljepšati vikend – idealno za bijeg na snijeg dok ga još ima. Više doznajte u prilogu Ide Balen.