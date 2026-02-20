FREEMAIL
ODMAH NAKON PRISEGE /

Novi ministar najavio svoj prvi potez: Evo što planira s najvećim proračunom

Podebljana parlamentarna većina izglasala je novog ministra Alena Ružića koji je najavio i prve poteze: najavljuje rješavanje inkluzivnog dodatka, pa i onih koji zatrpavaju sustav jer im dijete ima pelenski osip.

Nakon prisege, najavio je prvi potez - povlačenje žalbe na presudu Upravnog suda oko inkluzivnog dodatka, koja kaže da nasljednici preminulih imaju pravo na isplatu.

"Mi ćemo napraviti detaljnu analizu svih mogućih varijanti i otvorenih pravnih pitanja koja mogu proizaći iz obustavljenih postupaka i ići ćemo u prilog, ono što mi pravnici i liječnici kažemo, in favorem korisnicima", rekao je novoizabrani ministar Alen Ružić.

Prethodnik Marin Piletić, koji početkom ožujka stiže u Sabor, predao mu je Ministarstvo. Njegov nasljednik Ružić najavio je rasterećenje socijalnih radnika, smanjenje administracije i poboljšanje sustava vještačenja.

Ružić tako najavljuje i nastavak mjera zapošljavanja, povećanja plaća i mirovina te borbu s nasiljem među djecom i u obitelji. Dobio je jedan od najtežih resora s najvećim proračunom, gotovo 13 milijardi eura. Više pogledajte u prilogu.

20.2.2026.
19:32
Katarina Brečić
Alen RužićInkluzivni DodatakMinistarstvoNovi MinistarPrisega
