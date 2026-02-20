Povučeno je 1000 Sniffita na 50 lokacija: Oglasio se Inspektorat, ali i vlasnik brenda

OPASAN PRAH /

Hrvatska će zabraniti Sniffit, bijeli prah koji je zaludio mlade. Državni inspektorat je potvrdio da nije siguran za potrošače. Mogao se kupiti na kioscima i internetu, daje trenutnu snagu kao energetsko piće, a problematičan je način konzumiranja.

Kako doznajemo, povučeno je oko 1000 proizvoda iz prodaje na 50 lokacija diljem zemlje. Sve to i prije nego što je službeno zatražena zabrana.

"Pokrenuta je procedura. U ovom trenutku još kroz usmene razgovore. Ja sam se čula s ministrom gospodarstva i oni od nas očekuju prijedlog da se ide u zabranu", kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Energetski prah koji se udiše kroz nos, zabranjen je mlađima od 18, ali su ga mahom kupovali maloljetnici. Sada je dobio crveno svjetlo i od Državnog inspektorata. "Analizom je potvrđeno da proizvod nije siguran za potrošače. Državni inspektorat donio je Rješenje o zabrani stavljanja proizvoda SNIFFIT na tržište koje je odmah stupilo na snagu", priopćili su iz DIRH-a.

I dok Državni inspektorat tvrdi da nije siguran, čovjek koji stoji iza Sniffita poručuje da nije štetan. Više doznajte u prilogu Leone Šiljeg.