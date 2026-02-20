FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIT ĆE NEZABORAVNO /

FNC spremio novi borilački spektakl, evo gdje i kada ga gledati

Fight Nation Championship, MMA spektakl koji je grad na Savi napokon dočekao. Najbolja borilačka promocija regije, FNC, 28. veljače prvi put stiže u Slavonski Brod. Povratak 'Skull crushera' Bojkovića protiv Vujčina te Batura protiv Martinsa, nove borbe Jurića, Ančića, Abramovića, Kedveša. Bit će to nezaboravna borilačka noć.

FNC 28 u subotu, 28. veljače od 19 sati uživo na Voyo.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.2.2026.
9:13
Sportski.net
Slavonski BrodFnc 28Mma
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx