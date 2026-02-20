FNC spremio novi borilački spektakl, evo gdje i kada ga gledati

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Fight Nation Championship, MMA spektakl koji je grad na Savi napokon dočekao. Najbolja borilačka promocija regije, FNC, 28. veljače prvi put stiže u Slavonski Brod. Povratak 'Skull crushera' Bojkovića protiv Vujčina te Batura protiv Martinsa, nove borbe Jurića, Ančića, Abramovića, Kedveša. Bit će to nezaboravna borilačka noć.
FNC 28 u subotu, 28. veljače od 19 sati uživo na Voyo.