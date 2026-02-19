FREEMAIL
NAJAVIO BROD /

Tiriel-Luka Abramović uoči FNC 28: 'Znam da će kad-tad doći prilika za pojas'

Tiriel-Luka Abramović uoči FNC 28: 'Znam da će kad-tad doći prilika za pojas'
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Odgovara na pitanja Borisa Jovičića

19.2.2026.
8:45
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
VOYO je na svojim društvenim mrežama oduševio ljubitelje borilačkih sportova, objavivši na svom Instagram profilu kratak isječak iz podcasta "3x5 by Voyo" u kojem gostuje jedan od najperspektivnijih hrvatskih MMA boraca, Tiriel-Luka Abramović. Objava služi kao savršena najava za nadolazeći borilački spektakl FNC 28, koji će se održati u Slavonskom Brodu, a gledatelji će ga moći pratiti isključivo na platformi VOYO.

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Samouvjeren, ali strpljiv put do vrha

U objavljenom videu, koji je dio VOYO-vog originalnog podcasta, Abramović odgovara na pitanje sportskog novinara Borisa Jovičića o svojim ambicijama i pogledu na borbu za FNC pojas. Iako ga mnogi vide kao budućeg prvaka, Abramović ne želi preskakati stepenice i ističe kako mu rang ljestvice i titule trenutno nisu u fokusu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

 

 

 

"Mene briga jedino za svoj napredak, da pokazujem na treninzima sve bolje izvedbe, prenosim ih u meč i znam da će kad-tad doći prilika za pojas", poručio je Abramović.

POGLEDAJTE VIDEO: München je imao što vidjeti: Ovo je pet najboljih trenutaka spektakularne FNC 27 večeri

Fnc 28
komentara
