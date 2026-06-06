[KVIZ] Pop kultura kroz pitanja koja izgledaju lako ali prevare mnoge

Svijet pop kulture puno je više od filmova koje gledamo i glazbe koju slušamo; on je ogledalo našeg vremena, arhiva sjećanja i jezik koji povezuje generacije. Od legendarnih filmskih citata koje svi znamo napamet, preko pjesama koje su obilježile naša ljeta, do serija o kojima se danima raspravljalo – posvuda postoje djela koja su oblikovala naš svijet.