Otvoren Sajam lova na Velesajmu: Evo što sve čeka posjetitelje

Od lovačkog oružja i streljiva, pa do specijaliziranih dalekozora i optike - sve se to može vidjeti na Zagrebačkom velesajmu, gdje je započeo osmi Sajam lova.

Uz pravo oružje - ide i najmodernija optika. A do pojave vatrenog oružja, u lov se išlo s lukom i strijelom.

"Ako se htjelo nešto uloviti što je malo dalje od čovjeka, trebalo je s nečim djelovat na daljinu, a to je u početku prije više od 20 tisuca godina bila luk i strijela", rekao je Vladimir Sukser iz Zagrebačkog streličarskog saveza. S kojima je danas ZABRANJENO loviti. Ipak, ne svagdje.

"Sjedinjene države imaju više od 7 milijuna lovaca lukom i strijelom, a kod nas lov lukom i strijelom nije dozvoljen, iako ima interesa nije dozvoljen, znači samo sport", nadodao je Sukser.