Snijeg zatrpao dio Hrvatske, ovako nije bilo 10 godina! Stiglo upozorenje: 'Opustili su se...'

Nakon gotovo deset godina, sjever Hrvatske ponovno je pod debelim snježnim pokrivačem. Intenzivne padaline koje ne prestaju od jutra stvorile su velike probleme u prometu diljem Međimurske i Varaždinske županije, a brojne vozače uhvatile su nespremne.

O stanju na terenu i borbi sa snježnim nanosima za RTL Danas uživo iz Čakovca govorio je voditelj Uprave za ceste Međimurske županije, Stjepan Marčec.

Prema njegovim riječima, situacija je izazovna, ali pod kontrolom. Sve raspoložive snage zimske službe angažirane su kako bi se osigurala prohodnost cesta.

"Trenutno imamo jedanaest ekipa na terenu. Od toga je osam velikih ralica sa silosima za posipavanje, a tu su i tri manja vozila koja čiste manje prometnice", pojasnio je Marčec. Dodatne probleme stvara vjetar koji stvara nanose i ruši stabla na ceste, no ekipe promptno reagiraju i na takve dojave. Aktivnosti čišćenja i posipavanja odvijaju se bez prestanka kako bi se prometnice održale sigurnima za vožnju.

Snijeg će prestati večeras, ali stiže led

Dobra vijest je da se padaline bliže kraju. "Prema trenutnoj prognozi, očekujemo da će snijeg prestati padati večeras, negdje između 20 i 21 sat", najavio je Marčec. Međutim, s prestankom snijega stiže novi izazov, niske temperature.

Tijekom noći i jutra temperatura će se spustiti na minus tri do minus četiri stupnja Celzijusa, što će stvoriti opasnost od poledice. Zimske službe stoga nastavljaju s radom i tijekom noći.

"Nakon što snijeg prestane, ekipe će nastaviti s čišćenjem i posipavanjem kako bi se spriječilo stvaranje leda. U planu je i proširenje cesta te čišćenje biciklističkih staza i autobusnih stajališta. Očekujemo da će do jutra sve biti riješeno", istaknuo je voditelj Županijske uprave za ceste Međimurske županije.

Apel vozačima

Iako su zimske službe na visini zadatka, Marčec naglašava da je najveći problem nedostatak iskustva vozača u ovakvim uvjetima. Zabilježeno je nekoliko izlijetanja s ceste, srećom bez teže ozlijeđenih.

"Gledajte, vozači su se malo opustili. Dugo, gotovo cijelo desetljeće, nije bilo ovakvog snijega i mnogi nisu navikli voziti po ovakvim uvjetima", kazao je Marčec.

Ključ sigurnosti leži u odgovornom ponašanju vozača. "U pitanju je zimska oprema, ali i sama spretnost vožnje. Zato apeliram na sve: oprez, oprez i obavezna zimska oprema. Prilagodite brzinu uvjetima na cesti i vozite polako", zaključio je.

Dok su za vozače snježne radosti zapravo velike brige, najmlađi u Čakovcu i okolici uživaju u zimskom ugođaju kakvog se stariji jedva sjećaju. Ipak, dok se situacija ne normalizira, savjet svima je da na put ne kreću ako ne moraju, a ako je putovanje neizbježno, da budu maksimalno strpljivi i oprezni.