Snimka iz središta bijelog kaosa u Hrvatskoj: 'Snijeg i dalje pada! Bit će zanimljiva noć...'

S ceste koja povezuje Čakovec i Varaždin javio se reporter RTL-a Boris Mišević. U ovom dijelu Hrvatske snijeg i dalje pada.

"Ovo nije Cortina. Ili Alpe ili okolica Maribora, nego cesta između Varaždina i Čakovca. Snijeg i dalje pada ovdje tako da, bit će zanimljiva noć", kaže reporter.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC) Varaždinske županije Tomislav Osonjački ranije je za Hinu rekao da na području županije ima dosta problema na cestama, ne samo zbog snijega, već i zbog drveća srušenog na ceste.

„Do sada je palo od 5 do 20 centimetara snijega, sve su ekipe na terenu i snijeg se čisti, ali molimo građane za strpljenje jer snijeg i dalje pada. I vrijedi upozoriti vozače da svakako koriste zimsku opremu”, poručio je Osonjački.

Po riječima glasnogovornice PU varaždinske Marine Kolarić, na varaždinskom području tijekom dana dogodile su se tri prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, a na autocesti A4 Goričan – Zagreb ima dionica na kojima je prekinut promet.

Bez struje tijekom prijepodneva

„Naše su kolege uključene, intenzivno postupaju na naplatnim kućicama i isključuju iz prometa teretna vozila i sva vozila koja nemaju zimsku opremu”, kazala je Kolarić. Tijekom prijepodneva cijela je Varaždinska županija ostala bez električne energije, izjavio je direktor Elektre Zdenko Đula.

"To je posljedica kvara u višoj naponskoj razini, koja je u nadležnosti operatora prijenosnog sustava. Bio je širi poremećaj, a što se tiče našeg dijela postrojenja, klenovnički dalekovod nema struje, dio Donje voće, Vinica Breg i dio dalekovoda koji vodi prema vrhu Ivančice - Rajterova ulica u Ivancu, Višinec, Prigorec i Ivanečka Željeznica", rekao je Đula te dodao kako je zbog otežanih uvjeta teško govoriti o tome kada će kvar biti popravljen.