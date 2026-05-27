TKO SU ŽIGMANOVI? /

Oporba bjesni, Ćoriću su tek 'simpatična okolnost': Provjerili smo što sve ima 'najmoćniji' par u zemlji

Borba s inflacijom će biti i jedan od najvećih izazova novog guvernera Hrvatske narodne banke, a to je po odluci saborske većine Ante Žigman. Dosadašnji čelnik HANFA-e je i suprug aktualne ministrice Nataše Mikuš-Žigman zbog čega stižu kritike oporbe. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovara da je to 'simpatična okolnost'.

"Ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati", kazao je premijer Andrej Plenković. Ministar financija kaže kako je riječ o kompetentnom i dobrom kandidatu za funkciju guvernera. 

Imovinska kartica novog guvernera izgleda ovako: Prijavio je neto plaću od 6400 eura i kredit od 183 tisuće eura, automobil nema, vlasnik je stana u Zagrebu procijenjenog na 350 tisuća eura i dvije garaže od ukupno 54 tisuće eura. Uz to posjeduje 364 dionica Hrvatskog telekoma i još 46 tehnoloških i farmaceutskih kompanija. Štednja mu iznosi 4 tisuće eura. Više doznajte u prilogu.

27.5.2026.
20:16
Marina Brcković
Ante žigmanHnbMinistarstvo FinancijaTomislav ĆorićAndrej PlenkovićImovinska KarticaNataša Mikuš žigman
